Durante el verano, las ciudades tienden a vaciarse al mismo tiempo que las playas y otras zonas de descanso o vacacionales se llenan de gente disfrutando de sus vacaciones. Hay quiénes considerarán triste una ciudad en agosto, pero otros sabrán, seguro, encontrar el encanto a esta situación excepcional.

Y es que existen ciertas ventajas, como una mayor facilidad para encontrar aparcamiento. Además, durante estas fechas estivales lo más habitual es que las zonas de estacionamiento regulado reduzcan sus horarios y, por lo tanto, acaben siendo gratis en momentos en los que hay que pagar durante el resto del año.

Sucede en la zona SER de Madrid. Aunque todavía habrá que esperar a que llegue el mes de agosto, sí que es cierto que cambia sus horarios durante este periodo del año. En concreto, durante los 31 días de este mes la zona SER solo estará operativa de lunes a sábado, los días no festivos, de las de 9.00 a 15.00.

Durante julio todavía funcionará con el horario normal: de lunes a viernes los días no festivos de 9.00 hasta 21.00 y los sábados de 9.00 a 15.00. Los domingos y los días festivos, tanto en un caso como en otro no habrá servicio y las plazas serán, por lo tanto, gratuitas. Cabe recordar que los coches con etiqueta Cero Emisiones de la DGT no pagan zona SER en ningún momento.

En este mapa se pueden consultar todas las zonas de estacionamiento regulado de Madrid y ver cuáles son azules, cuáles verdes y qué extensión tienen. Igualmente se pueden realizar búsquedas en el plano y filtrar los resultados según lo que estemos buscando o el tipo de aparcamiento que se necesite encontrar.