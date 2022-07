¿Está permitido llevar maletas en el asiento de atrás del coche?

Las maletas y otros equipajes son protagonistas indiscutibles de los viajes de verano. Hacer tetris en el maletero antes de iniciar la marcha, meter todos los bultos a presión y echar algún que otro por si acaso de más en el coche es una estampa con la que más de un conductor se sentirá identificado. Antes de viajar, sobre todo si vamos a llenar el vehículo hasta los topes, es importante ajustar la presión de los neumáticos y, más importante, revisar que la carga esté sujeta y que no impide la conducción segura.

Si nos quedamos sin espacio en el maletero (por si acaso, aquí tienes una selección de coches perfectos para viajar con todo el equipaje que necesites), hay que prestar atención si dejamos maletas u otros bultos en los asientos traseros. Primero, porque podríamos acabar pagando una multa de 200 euros y, segundo, porque en caso de colisión los objetos saldrían despedidos y podrían acabar provocando graves lesiones a los ocupantes del vehículo.

La carga, bien sujeta

El Reglamento de Conductores advierte que la carga del vehículo no debe caer o desplazarse de manera peligrosa, al igual que no puede interferir con la visión del conductor bajo amenaza de 200 euros de sanción. Así, será posible llevar objetos en los asientos traseros del coche siempre y cuando no se incumpla está norma.

Por ejemplo, si tras llenar el maletero nos damos cuenta de que nos faltan dos mochilas por cargar al coche, podremos colocarlas en la parte trasera del coche siempre y cuando las dejemos apoyadas en el suelo del habitáculo o, por el contrario, las sujetemos a los asientos mediante el cinturón, redes de sujeción u otros dispositivos y complementos disponibles para ordenar de manera segura el equipaje.

Si un agente de tráfico nos da el alto y detecta que la carga que llevamos en el habitáculo puede ser peligrosa ante un accidente, nos multará sin ninguna duda. Para evitar problemas, lo mejor es llevar siempre toda la carga en el maletero y usar accesorios para organizarlo correctamente.