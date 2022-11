La odisea de encontrar aparcamiento: estos son los escenarios que más temen los conductores

Ya hemos dejado atrás Halloween, los disfraces terroríficos y los eventos donde el miedo es protagonista, pero eso no significa que no haya situaciones de la vida cotidiana que sigan sin darnos algún susto que otro. Como ir a recoger el coche de un aparcamiento y descubrir que no está: nos ponemos alerta, se nos hace un nudo en el estómago y pensamos que nos han robado el vehículo. Pero no. Simplemente nos equivocado de planta en el parking.

Este es uno de los mayores miedos a los que se enfrentan los conductores españoles: no encontrar el coche al ir a recogerlo de donde estaba aparcado. Así lo conforma la plataforma para la búsqueda de aparcamiento, Parclick. "Cinco amigas buscando un coche que, 45 minutos después 'aparece' aparcado, evidentemente, donde lo había aparcado". Esta es una de las muchas anécdotas que ha recogido Parclick para su estudio, que analiza los mayores miedos relacionados con la búsqueda de estacionamiento.

Los aspectos inesperados relacionados con el estacionar son comunes y de diverso tipo. Un 56,8% de los conductores señaló en este estudio que le preocupaba que le rayasen el coche mientras estaba aparcado, mientras que un 43,2% reconocía tener miedo de encontrarse una multa al volver a por su vehículo.

No encontrar aparcamiento... O no poder sacar el coche

Un 90% de los encuestados por Parclick afirma que uno de sus mayores temores es llegar tarde a sus planes por tratar de encontrar aparcamiento y este se corona como el miedo más habitual entre los conductores. Sin embargo, no es el único. Un 46,7% de los encuestados teme estar aparcando y provocar que se forme cola detrás, mientras que más de la mitad de los conductores tiene miedo de que llegue otro vehículo más rápido que le quite el sitio que ya había visto.

Las maniobras a la hora de aparcar también provocan cierto nerviosismo. Así, los conductores participantes en la encuesta se preocupan por no conseguir sacar el vehículo de la plaza, bien sea por el hueco es pequeño (47,4%) o porque alguien ha decidido dejar su vehículo delante del nuestro (52,6%).

Otras anécdotas originales que ha recogido Parclick y son imperdibles son el miedo a quedarse sin gasolina aparcando, tener que pedir ayuda en la calle para estacionar, encontrarse el coche rodeado de jabalíes u olvidarse de dejar puesto el freno de mano tras aparcar en una pendiente.