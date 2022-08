Dos complementos obligatorios y dos aconsejables si sales en bici este verano

Es un deporte que cada año gana adeptos, pero que por desgracia al final de cada ejercicio también suma heridos y fallecidos. Circular en bicicleta, sobre todo por carretera, continúa siendo peligroso pese a que es cada vez más habitual. El trabajo para reducir la tasa de siniestralidad es trabajo de ciclistas y conductores de turismos. Estos segundos deben respetar a los primeros, manteniendo los márgenes laterales para adelantar, disminuyendo la velocidad para adecuarla a la de circulación de la bici para no provocar caídas y, en general, no atosigando al ciclista.

Los primeros pueden respetar las normas de circulación y señalización en carretera y, además, deben vestir el correcto equipamiento para protegerse a sí mismos. Así, hay dos complementos que son de uso obligado a la hora de circular en bici, según la DGT.

Casco y chaleco

El primero de ellos, sin ninguna duda, es el casco. En carretera, su uso es obligatorio para cualquier ciclista, independientemente de la edad que tenga. La multa por no llevarlo es de 200 euros, aunque de los 31 ciclistas fallecidos en un accidente de tráfico el año pasado, 8 de ellos no lo llevaban.

El segundo complemento obligatorio es el chaleco reflectante, aunque no siempre. Será de uso obligado, bajo sanción de 200 euros, si no se lleva en momentos de baja o escasa visibilidad o en horario nocturno. El chaleco ayuda a que los conductores vean e identifiquen al ciclista de manera más fácil y rápida, evitando atropellos.

Guantes y gafas

Por otro lado, aunque no son obligatorios y, por tanto, no nos pueden sancionar por no usarlos, hay dos complementos altamente recomendados por la DGT para los ciclistas. Son los guantes y las gafas de sol. Los primeros protegerán las manos del ciclista en caso de caída: cabe recordar que, en carretera, el asfalto (sobre todo si hace calor) puede provocar graves lesiones en la piel. Las segundas evitan que el polvo y los insectos afecten a la visión del ciclista, además de que protegen de posibles deslumbramientos.