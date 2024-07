¿Dónde vender un coche? Estas son todas las alternativas que existen

A la hora de comprar un coche nuevo en España, muchos propietarios optan por vender el que habían estado utilizando hasta ahora para poder mitigar el enorme desembolso que supone un automóvil recién salido del concesionario. Eso sí, la gran mayoría de conductores tiene dudas acerca de la mejor manera para hacerlo, ya que existen varias alternativas para deshacerse de un vehículo.

Tanto particulares como concesionarios están muy predispuestos a adquirir un coche de segunda mano, pero en muchas ocasiones el comprador intenta obtener el mayor beneficio posible en el proceso y dejar al vendedor con el menor margen posible. Por ello, es importante conocer todos los métodos para vender un coche y así poder hacerlo con el que mejor se adecúe a las necesidades de cada propietario.

Cómo vender el coche a un concesionario

La solución más sencilla para un vendedor es acudir a un concesionario, ya que ellos también se podrán encargar de todo el papeleo que supone la venta de un coche. Eso sí, debes tener en cuenta que al tratarse de una empresa, van a intentar comprar el coche al precio más bajo que puedan, por lo que lo ideal es que recorras varios establecimientos y optes por hacer negocios con el que mejores condiciones te ofrezca.

Cómo vender el coche a la hora de comprar uno nuevo

Otra de las soluciones más factibles y rápidas es entregar tu coche en el momento en el que se va a comprar uno nuevo. En esta situación hay que tener varios factores en cuenta, como los requisitos que exigen los concesionarios para poder quedarse con el automóvil y si te compensa o no deshacerte del vehículo por el descuento que te harán en el precio.

A veces lo mejor es entregar tu coche a la hora de comprar uno nuevo. Senivpetro/Freepik

Cómo vender el coche a un particular

Vender el coche a otro particular es uno de los métodos más fáciles para conseguir quitarte del encima el automóvil, aunque este proceso implica una serie de requisitos de los que se debe ocupar el propietario, como dejar el coche en el mejor estado posible, asegurarse de que todas las piezas funcionan correctamente y hacerse con la ficha técnica del coche para que el hipotético comprador pueda comprobar las características del vehículo que va a adquirir. Además, el vendedor debe pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y hacer el cambio de titularidad.

Cómo llevar el coche al desguace

Por otra parte, si se cree que va a ser imposible vender el coche a un particular o a un concesionario, bien sea por su antigüedad o por el estado en el que se encuentra, lo mejor es llevarlo a un desguace, pero lo más probable es que no consigas una gran cantidad de dinero por el automóvil. Por ello, no debe ser una de las opciones más a tener en cuenta si tu vehículo todavía puede circular unos años más.