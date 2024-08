La DGT aclara la eterna polémica: ¿se puede adelantar a un ciclista en línea continua o no?

En España, al igual que en otras partes del mundo, las bicicletas tienen poca protección en las carreteras. Hay equipamientos que se van estableciendo en los conductores de las mismas (casco, luces, etc.), pero no es suficiente, puesto que sigue habiendo muchos accidentes. Según datos del Ministerio del Interior, en España murieron 44 ciclistas en 2022. De hecho, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), explican que cada año, aproximadamente, 130.000 ciclistas sufren alguna lesión. Uno de los problemas principales se debe a los adelantamientos y el riesgo que estos suponen para los ciclistas.

¿Se puede adelantar en línea continua a ciclistas?

Muchas veces en las carreteras convencionales nos surge la duda. La respuesta es fácil: sí se puede. ¿Cómo? Siguiendo una serie de pautas.

En primer lugar, cuando el turismo se acerque al ciclista, hay que reducir un poco la velocidad y mantener la distancia. El fin es analizar al ciclista, ver si se respeta la distancia de 1,5 metros, y asegurarse que no hay señal de prohibido adelantamiento por falta de visión. Únicamente, si se dan todas estas circunstancias, sí se podrá adelantar.

Vídeo explicativo de la DGT sobre cómo adelantar a una bicicleta Vídeo explicativo de la DGT sobre cómo adelantar a una bicicleta

En el caso de que no sea así, porque el arcén no es lo suficientemente grande, habría que mirar que no venga nadie en el otro sentido, señalizar las luces intermitentes, y separarnos solamente lo mínimo para que se dé ese metro y medio de distancia con la bicicleta.

¿Qué dice la Ley sobre adelantar a ciclistas?

Esta ley se aplica para fuera de las ciudades y además de para ciclistas, es exactamente igual para animales, personas o coches aparcados. Así queda reflejado en el artículo 85 del reglamento general de circulación:

"Cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales, a vehículos de dos ruedas o de tracción animal, a vehículos inmovilizados en la vía o a los vehículos de auxilio cuando estén realizando operaciones de auxilio y rescate, se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar el adelantamiento en las condiciones previstas en este reglamento; en todo caso, la separación lateral no será inferior a 1,50 metros. Queda expresamente prohibido adelantar, poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario", afirma el reglamento que hace referencia a esta norma.

La multa por adelantar indebidamente: hasta 200 €

En caso de no cumplirse estas medidas, la sanción para el conductor será de 200 € y 6 puntos del carnet de conducir. Por otro lado, el ciclista tiene como obligación ir con casco y llevar las luces para mostrarse perfectamente visible al conductor. Además, es recomendable llevar ropa reflectante para llamar más la atención. En caso de no llevar casco y las medidas de seguridad apropiadas, la multa para los ciclistas es de 200 €.