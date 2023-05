Adiós a una de las multas más comunes por decisión de la DGT

A medida que pasan los años, la Dirección General de Tráfico se va actualizando y adaptando a los nuevos tiempos. Por esta razón, no es raro que cambien ciertas normas y que, en lo que respecta a la movilidad, haya comportamientos al volante que ya no sean sancionables, como lo eran antes. Es el caso, por ejemplo, de lo referido al carnet de conducir, un documento que, hasta la fecha, era obligatorio llevar encima.

Si bien es cierto, la regla no ha cambiado y se hace imprescindible contar con este documento que acredite que el conductor cumple con todas las condiciones para llevar su vehículo, no es esencial tenerlo físicamente. Según la normativa de la DGT, bastará con presentar el carnet digital a través de la aplicación de la institución cuando una autoridad lo requiera.

¿Cómo obtener el carnet de conducir digital?

Esta norma, sin embargo, no es nueva, aunque sean muchos los que todavía se están enterando. De hecho, entró en vigor poco después del lanzamiento de la app miDGT donde se puede obtener este carnet de conducir digital, accediendo a ella mediante un certificado digital o a través de las credenciales de CL@VE. Desde la DGT animan a los conductores a descargar su aplicación porque presenta ciertas ventajas.

Tendrás tu permiso de conducir siempre disponible en tu móvil y podrás consultar tus puntos. La documentación digital en miDGT tiene la misma validez que la documentación física.

Todo sobre tu coche. Datos técnicos, distintivo ambiental, ITV, seguro… Además, podrás notificar si tu vehículo lo conduce habitualmente otra persona, obtener el informe de un vehículo para conocer su estado o compartir la documentación de tu vehículo.

Gestiona tus multas. Podrás gestionar tus multas. Consultar y pagar tus sanciones. Incluso en el caso de que no condujeras tú cuando tuvo lugar la infracción, identificar a quién conducía.

Actualiza tu domicilio, compra tasas para realizar algún trámite o comprueba la autenticidad de documentos emitidos por la DGT.

¿Qué pasa si no pagas las multas de la DGT?



La sanción leve por no llevar encima el carnet de conducir o no contar con la versión digital en la aplicación, puede llegar a ser de hasta 100 euros. Esta cifra podría ascender a 600 en el caso de que esté caducado. En este sentido, conviene tener en cuenta que la app puede fallar, presentando errores de lectura, mala conexión, falta de batería, etc.

Si optas por no pagar la multa, ni recurrirla, sucederá como con otras sanciones. En caso de no pagar después de los 45 días se abre la vía ejecutiva. Esto implica que, como conductor sancionado, debes pagar la multa más un recargo del 5%. Si continúas sin pagar, el recargo subirá y será la Agencia Tributaria quien se hará cargo, embargando el dinero.