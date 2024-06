La DGT desvela cómo afectan la anorexia y la bulimia a la hora de conducir

Conducir es una cosa muy seria, ya que está en juego la vida de muchas personas en la carretera. Por ello, es muy importante seguir las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) en España sobre las distintas enfermedades que pueden afectar a la conducción de una manera importante, y unas de ellas son los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), como pueden ser la anorexia y la bulimia.

Estos dos trastornos afectan significativamente a la ingesta energética de las personas que los padecen, y eso puede tener graves repercusiones en la conducción. Por ello, la DGT ha lanzado una serie de advertencias y de consejos para que quienes sufran estas enfermedades intenten mitigar su efecto mientras están al volante y así puedan llegar a su destino a salvo.

Cómo puede afectar la anorexia a la hora de conducir

La anorexia puede provocar unos paupérrimos niveles de azúcar en sangre, de presión arterial y desequilibrios hidroelectrolíticos que pueden ser muy perjudiciales para la conducción, al igual que no tener la energía requerida para ponerse al volante por la poca ingesta de alimentos. Esto puede provocar mareos, náuseas, desmayos e incluso pérdidas de conciencia, por lo que este trastorno puede afectar al tiempo de reacción, a las coordinaciones motriz y bimanual visomotora, a la capacidad de atención y a las funciones ejecutivas.

Cómo puede afectar la bulimia a la hora de conducir

Por otra parte, la bulimia puede provocar muchas distracciones al volante, ya que la necesidad incontrolada de ingerir comida puede aparecer mientras se está conduciendo. Además, si dicha ingesta ha sido en cantidades grandes y basada sobre todo en carbohidratos, puede provocar somnolencia, lo que también hace aumentar de manera exponencial el riesgo de sufrir un accidente de tráfico en la carretera.

La anorexia y la bulimia pueden provocar mareos mientras se conduce. Nicoleta Ionescu/iStock

Además, la ingesta de medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos también podría provocar somnolencia, por lo que es imprescindible que quienes estén medicados y tengan que coger el coche pregunten a su médico si pueden hacerlo. Por ello, si sufres algunos de estos TCA, la DGT te da una serie de consejos para que no te suceda nada grave.

Los consejos de la DGT si sufres anorexia o bulimia

Lo primero que recomienda la DGT es ser consciente de los riesgos que implica tener un TCA a la hora de conducir, y que si no se está en las condiciones psíquicas y físicas adecuadas, se opte por no circular con el coche. Esto también se puede trasladar a la medicación, por lo que si sabes que te afecta de alguna manera y no tienes la capacidad motriz suficiente, no te pongas al volante.

Por otra parte, y aunque la gran mayoría de ocasiones sea muy difícil conseguirlo, la DGT aconseja intentar controlar las emociones y la ansiedad al volante, para lo cual ayuda hacer ejercicios de respiración y organizar todo con antelación, así como establecerse metas cortas en el trayecto para que el viaje no parezca tan sumamente largo. Por último, es imprescindible poner toda la atención en la carretera.