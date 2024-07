El curioso truco de la Guardia Civil para saber si te gusta pisar el acelerador

Con la llegada del verano a España, la Dirección General de Tráfico confirmó recientemente que van a incrementar los controles en carretera, tanto los de alcoholemia como los de documentación y drogas, para evitar el aumento en el número de accidentes de tráfico.

En lo que llevamos de año, ha habido más de 540 fallecidos en las carreteras de nuestro país. Ante este trágico escenario, el organismo liderado por Pere Navarro actuará de forma contundente y elevará el número de controles de tráfico, tal y como hemos apuntado líneas atrás.

Tipos de controles

Además de realizar los controles del alcohol, drogas y documentación, la Guardia Civil incrementará el estudio de los automóviles mediante una ITV superficial para verificar realmente el estado del automóvil, que puede llegar a convertirse en un aspecto muy importante de cara a la seguridad vial. Para ello, la Agrupación de Tráfico dispondrá de distintos vehículos ITV móviles para realizar dichas pruebas sobre la marcha.

Asimismo, hay diferentes detalles en nuestro vehículo que nos muestran que al conductor o conductora en cuestión le gusta pisar el acelerador cuando circula, un rasgo que puede ser vital para que la Guardia Civil, en este caso, se percate de que el usuario pueda llegar a convertirse en un peligro real en carretera.

¿Cuál es la señal de velocidad?

La señal que nos identifica que al usuario en cuestión le gusta la velocidad se puede apreciar en el desgaste irregular de las ruedas traseras. Tan fácil como observar la zona interior de la banda de rodadura: si está un poco más gastada que el resto del neumático, es porque el conductor suele ir más veloz de lo habitual cuando circula por las carreteras del territorio ibérico.

Asimismo, este mismo escenario podría darse en la zona externa de los neumáticos delanteros. Cuando un vehículo circula de forma rápida y agresiva en las curvas y rotondas, esta zona del elemento suele desgastarse más de lo habitual.

¿Nos podrían multar ante esta situación?

Imagen de archivo de un neumático desgastado. Getty Images

La respuesta es no, siempre y cuando tengan un desgaste leve y no supere los 3 milímetros de profundidad del dibujo del neumático, que es el margen de seguridad impuesto por la Dirección General de Tráfico. No obstante, es importante tener en cuenta que circular con los neumáticos desgastados supondría una multa de 200 euros e, incluso, podrían retener el vehículo.