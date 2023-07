¿Cuánto tiempo tarda en llegar una multa a casa? La DGT lo aclara

Durante 2022, se interpusieron un total de 5.542.178 multas de tráfico en España, de las cuales 3.704.675 fueron por exceso de velocidad, según los datos de AEA. Una gran parte de esas sanciones se notificaron a través del correo postal, que es la forma más habitual de hacer saber a los conductores que han cometido una infracción.

La DGT casi siempre opta por enviar el parte de la sanción a través de una carta que no llega al domicilio del infractor, sino a la dirección indicada en el Registro de vehículos. Muchos usuarios se sorprenden al recibir una sanción bastante tiempo después de haberla cometido, pero lo cierto es que la Dirección General de Tráfico establece unos plazos en los que se pueden enviar estas penalizaciones.

Plazos de notificación de una multa

La regulación de las sanciones se encuentra entre los artículos 74 y 102 del Código de Tráfico y Seguridad Vial. Una vez cometida la infracción, la DGT debe tramitar la sanción y notificarla al propietario del vehículo, lo que suele tardar entre una y tres semanas.

Las notificaciones de la DGT suelen tardar menos de un mes en ser enviadas. Getty Images

Ese suele ser el intervalo de tiempo en el que suelen llegar las multas, por lo que si pasa un mes y no se ha recibido nada, el conductor suele pensar que no ha sido sancionado. Es así en la mayoría de casos, pero no es una certeza, ya que el organismo regulador tiene un plazo de entre tres y seis meses para comunicar las infracciones. Si después de medio año, no ha habido ninguna carta en el buzón, no existe ninguna multa.

A partir de la notificación, el infractor tendrá 20 días naturales para abonar el importe de la multa o, si no está de acuerdo con la sanción, recurrirla. Además, si se paga en ese plazo, se aplicará la reducción del 50% de la cuantía total.

Otros métodos de notificación de multas

Si la DGT no ha conseguido contactar con el infractor, la sanción se publicará en el TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico), al que el usuario puede acceder solamente introduciendo el número de matrícula o el DNI. Además, también se subirá la multa al TEU (Tablón Edictal Único), por lo que el organismo, en casi todos los casos, dará la multa como notificada.

Todos los conductores españoles tienen varias maneras inmediatas de conocer si se les ha interpuesto alguna sanción sin tener que esperar a que les llegue una notificación, e incluso a través de algunas de ellas también se podrá abonar el pago.