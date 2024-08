Esta es la única excepción con la que los niños pueden viajar sin la silla del coche

En España, los menores de 12 años deben usar un sistema de retención infantil (SRI) apropiado siempre que viajen en coche. No hacerlo puede conllevar multas de hasta 200 euros y la pérdida de puntos en el carné de conducir para el adulto responsable. Sin embargo, a medida que los niños crecen, pueden llegar a prescindir de estas sillas especiales en determinadas circunstancias.

Aunque existe un límite de edad para que los niños viajen en los asientos traseros con su correspondiente SRI, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece ciertos casos en los que ya no será necesario seguir usando estos dispositivos. Concretamente, los menores de 12 años con una estatura superior a 1,35 metros podrán utilizar directamente los cinturones de seguridad del propio vehículo. No obstante, hasta que alcancen el metro y medio de altura, se aconseja que continúen usando la silla adecuada a su talla y peso.

A la hora de determinar si un niño puede prescindir del SRI, es crucial prestar atención a cómo le queda el cinturón de seguridad. Según explica la DGT, la banda diagonal del cinturón debe pasar por la clavícula del menor, sobre el hombro y bien pegada al pecho, mientras que la banda horizontal tiene que quedar lo más baja posible sobre la cadera. Si la banda del hombro roza el cuello o pasa bajo el mentón, el niño deberá seguir utilizando un asiento elevador para garantizar su seguridad.

El único caso en el que se puede viajar sin silla

Existe una excepción a la obligatoriedad del uso de sillas infantiles que no tiene en cuenta ni la altura ni otras circunstancias particulares del menor. Cuando se viaja en taxi o en vehículos de transporte con conductor (VTC) por ciudad, no será obligatorio que el niño use un SRI, según establece la normativa de Tráfico. Aun así, siempre que sea posible, es recomendable tratar de usar una silla o alzador, ya que, en caso de accidente, los menores pueden sufrir lesiones de especial gravedad.

Recomendaciones de seguridad

Más allá de las obligaciones legales, es fundamental priorizar la seguridad de los más pequeños en todo momento. Aunque la ley permita que los niños de más de 1,35 metros viajen sin SRI, los expertos aconsejan prolongar su uso hasta que alcancen una estatura de 1,50 metros. Además, es vital asegurarse de que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente al cuerpo del menor, evitando que la banda diagonal pase por el cuello o que la banda horizontal quede sobre el abdomen.

En definitiva, conocer y respetar las normas sobre el uso de sistemas de retención infantil en España es esencial para garantizar la seguridad de los niños en sus desplazamientos en coche. Pero más allá del cumplimiento legal, apostar por mantener estas medidas de protección el mayor tiempo posible puede marcar la diferencia en caso de accidente.