¿Son legales las cortinillas contra el sol en las lunas del coche? La DGT responde

No estar al corriente de las actualizaciones que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico en la normativa de circulación en España no te exime de su cumplimiento, ya que en caso de que la incumplas, un agente te podrá sancionar por ello.

Por lo que es muy recomendable estar al corriente de los cambios que realiza la DGT, sobre todo en materia de los accesorios que se llevan en el vehículo, como son las cortinillas contra el sol que se colocan en las ventanillas con el objetivo que los rayos del astro no sean molestos para la conducción o para los pasajeros del coche.

¿Qué dice la normativa de la DGT?

Estas cortinillas, que sobre todo son muy necesarias en el periodo estival, debido a que protegen el interior del vehículo del calor exterior, crean dudas en los conductores españoles acerca de su legalidad durante la conducción.

Por ello, la Dirección General de Tráfico especificó a través de sus redes sociales este pasado verano que su uso es totalmente legal, eso sí, destacó que siempre que se utilicen las cortinillas se deben portar los retrovisores izquierdo y derecho sí o sí, ya que así se garantizará una correcta visibilidad de la vía por la que se circula.

¿Qué dice la DGT sobre la legalidad de las lunas tintadas?

Llevar las lunas tintadas es una práctica totalmente legal, siempre y cuando estén homologadas. Una vez las instalemos en nuestro coche, nos tenemos que asegurar que lleven consigo un certificado de homologación expedido por el taller y que porten un sello en todos los cristales laminados del vehículo, que obligatoriamente coincidirán con la marca del taller que te puso las láminas.

En España en algunas ocasiones se permite tintar las ventanillas delanteras, pero según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación especifica que “únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias”.

Por lo que solo se permiten en los cristales traseros, salvo alguna excepción, como los coches oficiales, los de los miembros de los cuerpos de seguridad del estado o en el caso de aquellas personas que tengan una sensibilidad especial a los rayos de sol.

¿Cuál es la multa si llevas las lunas tintadas no homologadas?

Una vez, acudamos a pasar la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) y nuestros cristales tintados no tengan el sello de homologación. En primer lugar, nuestro coche no podrá pasar la ITV y se deberán retirar para que la ITV sea favorable. En el caso de que no quites las láminas tintadas y te paren los cuerpos de seguridad, la sanción asciende a 200 euros.