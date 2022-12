Este fin de semana, varios coches amanecían en el distrito de Carabanchel, en Madrid, con multas falsas repartidas por sus parabrisas. El Ayuntamiento de la ciudad alertó de los hechos y, por supuesto, aconsejó encarecidamente a los ciudadanos que no pagaran ni escanearan ningún código impreso en estos folios.

Y es que el autor de estos hechos habría simulado las diversas fotocopias repartidas multas de tráfico del Ayuntamiento de Madrid incluyendo un código QR escaneable con el móvil, una característica que ninguna de las sanciones municipales de este consistorio incluye.

Este es uno de los rasgos infalibles para detectar que una de estas multas no es veraz, que incluyan datos que no aparecen ni están presentes en los expedientes sancionadores oficiales. Además de que las comunicaciones de sanciones de tráfico no se comunican dejando el papel en el coche, sino que se envían a través de la dirección electrónica vial o por correo al domicilio de residencia.

Los datos que aparecen en una multa de tráfico

Otros datos que debes comprobar que aparezcan en el documento recibido son, según el artículo 87 de la Ley de Tráfico:

La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción.

La identidad del denunciado, si se conoce.

Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.

El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad, su número de identificación profesional.

La información y la forma de la multa puede variar dependiendo del organismo encargado de sancionarnos, ya que no es lo mismo una multa por haber cometido una infracción administrativa o de aparcamiento que una sanción emitida por la DGT. Pese a ello, estos son los datos que normalmente recogen las multas:

Número de expediente. Es el número que identifica la sanción.

Datos del conductor. Matrícula, clase, marca y modelo de vehículo.

Lugar de la infracción, fecha y hora.

Cuantía de la sanción.

Precepto infringido. Se debe detallar qué artículo del Reglamento General de Circulación se ha saltado el vehículo denunciado.

Pérdida de puntos si corresponde.

Hecho denunciado. Se relata la infracción denunciada.

Foto del vehículo sancionado tomada por el radar si se trata de una multa por exceso de velocidad.

Dónde consultar si tengo una multa de tráfico pendiente

Como ya hemos comentado, ni los ayuntamientos ni la DGT comunican multas dejándolas en el coche ni enviando un correo, que es otro timo de phising bastante común. ¿Cómo podemos saber si tenemos pendiente de pagar una sanción? El método más fiable es acudir al TESTRA o Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.

Mientras que antes era un sistema que notificaba y recogía todas las multas de la DGT y también se encargaba de pasar las sanciones de los ayuntamientos al TEU (Tablón Edictal Único), desde principios de año los consistorios tienen que enviar ellos mismos las sanciones de tráfico a este suplemento del BOE. Por lo tanto, en caso de que la multa de tráfico sea del ayuntamiento de nuestra ciudad, deberemos acudir a este otro tablón edictal para consultarla.