¿Cómo saber si un radar fijo de la DGT se encuentra encendido y puede sancionarte? Dos consejos para detectarlos

Durante el 2024, la Dirección General de Tráfico tiene previsto aumentar el número de radares en las carreteras de España en casi 100 nuevos dispositivos, de los que buena parte van a ser cinemómetros de tramo.

Este tipo se caracterizan por ser la evolución a los puntos fijos de control habituales, ya que permiten conocer la velocidad media a la que circula un vehículo durante un tramo de unos kilómetros. Por ello, es fácil que las cámaras y dispositivos que determinen el inicio y el final se posicionen en lugares como los paneles informativos o en cajas fijas al uso, por ello, te presentamos dos truquillos para reconocerlos.

¿Se puede saber si detrás de un panel hay un radar?

Hay una forma a través de la cual es posible conocer la existencia de un cinemómetro tras la pantalla de uno de los paneles informativos, tan típicos de ver en las carreteras, y solo es necesario fijarse en los pilares que sostienen el pórtico.

En el caso de que haya un aparato controlador, nos encontraremos con una escalerilla mecánica en sus apoyos laterales, ya que los operarios deben subir para activar o reparar estos radares. En definitiva, con un simple vistazo, nos podemos ahorrar una fuerte sanción.

¿Es posible saber si un radar fijo está activado?

Imagen de un radar fijo en la Autovía A-31, a la altura de Montalvos (Albacete). GOOGLE STREET VIEW

El procedimiento es sencillo, ya que solo es necesario observar con algo de detenimiento la caja del cinemómetro, por lo que es mejor que lo revise el acompañante antes que el conductor. Ya que una de cada tres cajas suele estar vacía, puesto a que hay un número limitado de aparatos controladores.

Por tanto, el truco viene al observar los agujeros de las cajas y ver si dentro está la lente. En el caso de que no haya nada visible, el radar no estará dentro de ese habitáculo, aunque hay que recordar que la DGT los va cambiando cada cierto tiempo, por lo que no hay que fiarse en exceso y pasar respetando los límites de velocidad.

¿Cuál es el margen de error que tiene un radar fijo?

Estos cinemómetros no saltan hasta que haya un exceso claro de velocidad. Por tanto, la DGT especificó que siguen la regla del 5 y del 7, es decir, cuando la máxima de velocidad es de menos de 100 kilómetros por hora, el dispositivo no se activará hasta que se supere en más de 5 kilómetros por hora, como resultado, en una vía con un límite a 80 km/h, no saltará hasta los 85 km/h.

Por otra parte, cuando el máximo en la carretera sea de más de 100 km/h, el radar interpondrá una sanción cuando se supere la velocidad en un 7 por ciento, por lo que en las autovías limitadas a 120 km/h, se podrá circular sin ser multado hasta los 128,4 km/h.

Por último, hay que recordar que otros radares como los móviles o el helicóptero Pegasus puede tener otros márgenes de error, pero nunca este debe ser menor al 3%, aunque en los últimos años la DGT está creando estos cinemómetros mucho más precisos.