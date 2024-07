Cómo saber si tu coche incluye la caja negra que será obligatoria a partir del 7 de julio

A partir del domingo 7 de julio, todos los coches matriculados en España deberán llevar consigo una caja negra similar a la de los aviones para recopilar los datos necesarios antes, durante y después de un accidente de tráfico para esclarecer lo ocurrido. Esta medida de la Dirección General de Tráfico (DGT) viene impulsada desde la Unión Europea (UE) y tiene como objetivo reducir el número de siniestros en las carreteras.

Para ello se implementarán los conocidos como Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS), un conjunto de elementos destinados a mejorar la seguridad de los pasajeros. Las cajas negras son solo un paso más por parte de Bruselas en su intento de reducir las muertes en los accidentes de tráfico, aunque muchos conductores desconocen si la llevan ya en su coche o si tendrán que adquirir una.

¿Tiene mi coche la caja negra ya incorporada?

No hace falta desmontar ningún elemento del coche ni llevarlo al taller para saber si el vehículo lleva ya la caja negra, ya que se puede saber simplemente conociendo el 'timing' de la legislación. Desde 2022, con la nueva Ley de Tráfico y siguiendo las directrices de la Unión Europea, todos los coches ensamblados a partir de julio de ese año ya llevan incorporada este sistema EDR (Registrador de Datos de Eventos).

Hasta ahora no era obligatoria, aunque la mayoría de los vehículos fabricados desde ese mes llevan ya la caja negra. Eso cambia a partir del 7 de julio de 2024, cuando ya es imperativo que todos los automóviles la tengan incorporada, por lo general atornillada bajo el asiento del conductor. No la notarás, ya que además tiene un tamaño similar a un teléfono móvil, y no tendrás que realizarla ningún mantenimiento.

Una persona conduciendo en el coche iStock

¿Qué datos recoge la caja negra de un coche?

Estas cajas negras están preparadas para recopilar hasta 15 datos cruciales para saber qué ha ocurrido en un accidente: estos componentes podrán recopilar el momento de la frenada, la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la fuerza del impacto frontal y lateral, la posición del acelerador, los movimientos de dirección o el funcionamiento de los sistemas de seguridad, así como las condiciones meteorológicas, el día y la hora del accidente.

Para poder acceder a esos datos, los técnicos se conectan a la caja negra a través del puerto OBD de la misma. Con toda esta información, se puede ayudar a aclarar qué ocurrió en el siniestro y de esta manera ayudar a mejorar los sistemas de seguridad en el mercado. Por ello, estos elementos negras serán obligatorias a partir del 6 de julio.