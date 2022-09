Las reparaciones de la chapa y la pintura del coche son caras. Repintar toda la carrocería puede llegar a costar más de mil euros, dependiendo del color o del acabado que tenga nuestro vehículo, y sustituir partes de la misma por abolladuras o desperfectos es igualmente costoso. Además, en el caso de tener el seguro a todo riesgo, declarar a nuestra compañía un desperfecto en la pintura porque hemos tenido un roce en el garaje puede afectar al número de partes aceptados al año y subir el precio de nuestra póliza.

Así las cosas, muchos conductores prefieren buscar una solución casera cuando rozan ligeramente la pintura del coche y provocan un arañazo en chapa. Bien es cierto que, para poder arreglarlo en casa, habrá que valorar el tamaño del desconchón e intentar prever, siendo sinceros, si el resultado va a ser pasable o, por el contrario, acabará siendo una chapuza. Para arreglar arañazos del coche en casa, se pueden usar los siguientes métodos.

Cuatro métodos caseros para arreglar arañazos

El método más económico es coger un rotulador y pintar el arañazo. Eso sí, hay que escoger un rotulador del mismo color del coche, lo que se complica si nuestro modelo tiene un color particular. En algunos talleres venden rotuladores especiales, pero no hay que esperar grandes resultados. También se puede usar un paño reparador de arañazos, que disimula los más superficiales y, por lo tanto, no sirve si la raya es profunda. No consigue grandes resultados, pero es también barato y sencillo de usar.

Los dos productos que darán un acabado más profesional son los de pulimento por un lado y la pintura en espray por otro. El primero es el producto más utilizado y los resultados son más que aceptables siempre que el arañazo no sea muy profundo, mejorando en los colores más claros. Respecto a la pintura, lo ideal sería ir a un establecimiento especializado con el código de color de nuestro coche para que no haya grandes diferencias de tono. La aplicación deberá ser muy cuidadosa.