Los coches de Autogas o GLP son más económicos de repostar que los de carburantes como la gasolina o el diésel, ya que este combustible es sensiblemente más barato que estos otros dos. Casi todos los fabricantes de vehículos del mercado disponen de modelos en venta de gas, sea GNC o GLP y algunos conductores incluso apuestan por reformar su vehículo ya comprado.

Transformar un coche de combustible en GLP es un procedimiento no tan raro y puede completarse con relativa facilidad. No obstante, es importante seguir el proceso con detenimiento y atención para no cometer errores que inutilicen nuestro vehículo o nos impidan homologarlo y, por ende, usarlo de manera legal.

En España, apenas hay unos 100.000 vehículos con este tipo de mecánica en circulación y son, sobre todo, de uso profesional. Mientras tanto, otros países europeos están impulsando la compra de este tipo de motores. Aunque en España también ayudas del Plan Moves III a la adquisición de estos vehículos, parece que no acaban de convencer a los conductores pese a que se puede ahorrar hasta un 45% del dinero gastado en repostar los depósitos de combustible de los coches gasolina y diésel.

Qué coches pueden convertirse a GLP

Para poder convertir un coche a GLP este debe cumplir, lo primero, con ciertos requisitos técnicos. Por otro lado, el taller que lleve a cabo la transformación deberá estar homologado por el Ministerio de Industria.

Los vehículos que se pueden transformar a GLP son aquellos con motor de gasolina y con un máximo de 460 CV de potencia. Se pueden transformar coches homologados a la Euro 3 desde 1995 hasta 2000 y a partir de 2001, pero en estos casos no recibirán la etiqueta Eco de la DGT que les corresponde a los vehículos de GLP.

Los vehículos que, por otro lado, sean desde la normativa Euro 4 hasta la Euro 6, sí que podrán lucir la etiqueta Eco correspondiente una vez transformados, con todas las ventajas asociadas a este distintivo ambiental.

Cómo transformar un coche de gasolina en GLP

El RACE recuerda que el kit de transformación a GLP debe ser de un taller especializado u oficial y homologado por Industria. Serán los mecánicos del propio establecimiento quieren se encarguen de pasar la ITV antes de entregar el vehículo modificado, por lo que sí, antes de circular con nuestro 'nuevo' GLP un técnico de la ITV deberá dar el visto bueno a la modificación practicada.

Los pasos para instalar el kit y convertir nuestro coche de gasolina a GLP son: