Cómo debes conducir por la carretera si llevas una caravana anclada al coche

La presencia de las caravanas y las autocaravanas en las carreteras de toda España resurge cada verano. Cuando llega la temporada estival, son muchos los viajeros que optan por llegar a su destino vacacional en este tipo de vehículos, que cada vez son más populares. Eso sí, no se conducen como si fuera solo un coche, por lo que hay que saber cómo realizar correctamente las maniobras si se está al volante. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha aclarado todas las dudas.

El organismo encargado de regular el tráfico en España ha dado una serie de claves para que, si conduces con una caravana o un remolque anclado a tu coche este verano, sepas cómo debes desenvolverte en la carretera. Además, la DGT también ha especificado qué tipos de carnet de conducir se necesitan para llevar según el tipo de carga se lleve enganchada.

Cómo se deben hacer las maniobras con la caravana

Una de las maniobras más comunes en las carreteras de España son los adelantamientos, y aunque un conductor experimentado esté muy acostumbrado a realizar rebasases con su coche, hacerlo con una caravana dista bastante de hacerlo con el automóvil. Por ello, lo primero que se debe hacer es valorar el límite de velocidad establecido en ese punto de la vía, así como la potencia, longitud y masa del conjunto de vehículos que se conduce.

Por otra parte, si se necesita dar marcha atrás en algún punto, hay que asegurarse de que tanto la anchura como la altura de la caravana permitirán completar el reverso sin contratiempos (si sus dimensiones son muy grandes, hay que tener más espejos retrovisores). A la hora de completar la maniobra, hay que ir girando muy lentamente, teniendo en cuenta que la caravana virará hacia el lado contrario.

Así se debe dar marcha atrás con una autocaravana DGT

Para poder tomar las curvas con tranquilidad, lo mejor es reducir la velocidad a una distancia prudencial del vértice para poder abrirse ligeramente (sin invadir el carril contrario, como es lógico). Es crucial no frenar a fondo y no dar volantazos bruscos, algo que también hay que evitar al bajar una pendiente. Si por el contrario, se está subiendo una cuesta, lo ideal es circular con las marchas más cortas para así no malgastar toda la potencia.

¿Qué carnet se necesita para llevar una caravana?

Las licencias de conducir necesarias para poder llevar una caravana anclada al coche varían según el peso. Si el total entre el coche y el remolque (de más de 750 kilogramos) oscila entre las tres toneladas y media y los 4.200 kg., hace falta una autorización B96, una especie de ampliación del permiso B para la que es necesaria superar una prueba práctica. Si el total del conjunto supera esas cifras (y si es inferior a siete toneladas), será necesario tener tanto el carnet B como el E.