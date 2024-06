Viaje en coche, más de 15 días y por España: así será el verano 2024 de los españoles

Viajar por carretera hasta el lugar de destino vacacional es la opción favorita para nueve de cada diez encuestados: un 92% se desplazará así, frente a un escueto 8% que asegura que utilizará otros medios de transporte; como el avión, el barco o el tren.

Los datos, obtenidos en una encuesta anual realizada por Coches.net, no dejan de ser sorprendentes. No sólo por el altísimo nivel de preferencia de este medio, frente a los otros, sino porque ha crecido once puntos respecto al año pasado, pasando del 81% al mencionado 92%. Además, entre los que tienen previsto desplazarse por el asfalto, el coche es, con enorme diferencia, la opción preferida. Un 94% de los encuestados lo harán en este vehículo, lo que supone siete puntos más (87%) que hace doce meses.

Las autocaravanas y furgonetas camperizadas, que el año pasado representaron algo más del 8% del total, en esta ocasión caen al 2% entre ambas. Y las motocicletas, el 4% del total. Una menor porción del pastel, que lógicamente se lleva el coche.

Respecto a las principales razones esgrimidas por las que el coche es la mejor opción para desplazarse, los encuestados han considerado, por este orden, la comodidad (86%, tres puntos más que el año pasado), la rapidez (48%, doce puntos menos que el año pasado) y el coste más económico (39%, tres puntos más que el año pasado). Las otras dos razones que completan la lista son el hecho de que solo se puede llegar a ese destino por carretera (25%) y, ya a, bastante distancia, que es más sostenible que otros medios de transporte (6%).

La familia y la pareja son la ecuación perfecta para viajar estas vacaciones estivales y, de hecho, lo son cada año más. Un 85% confiesa que este verano se plantea viajar con la familia o la pareja, casi diez puntos más que el año pasado (77% en 2023). Lo hace en detrimento de los viajes con amigos, la opción preferida sólo para el 10%, frente al 17% del año pasado. Únicamente el 5% opta por viajar solo o sola, un porcentaje muy parecido al del 2023, que fue del 5,7%.

¿Y dónde tienen previsto pasar los españoles las vacaciones? Ocho de cada diez en España y dos de cada diez en el extranjero. Además, la encuesta determina que seis de cada diez entrevistados (61%) aseguran que se irán a la playa este verano, algo menos que el año pasado (67%). Sin embargo, este año la montaña gana muchos adeptos: uno de cada dos entrevistados (48%) asegura que la tiene en mente para este verano, frente al 32% de hace un año. Los que optarán por la vida cultural y el ocio de las ciudades son un 20%, algo menos que en 2023, que fue un 27%.

¿Cómo es el viaje en coche?

En vehículo propulsado por diésel, realizando en total más de 2.000 kilómetros, para pasar, al menos, 15 días de vacaciones; podría ser la radiografía del conductor español estas vacaciones. Y es que el 51% de los encuestados manifiesta que utilizará el coche más de 15 días estas vacaciones, frente a un 21% que lo hará entre una y dos semanas o sólo un 8% que lo hará solo los fines de semana. El diésel sigue siendo el modo de propulsión más utilizado: el 49%, frente al 37% de los movidos por gasolina. Los híbridos con 11% y los eléctricos, que apenas sobrepasan el 2% del total, los siguen de lejos.

Respecto a la distancia que tienen previsto recorrer los españoles este verano en coche, llama la atención que casi cuatro de cada diez realizarán más de 2.000 kilómetros (39%), cinco puntos más que el año pasado (33%). Le siguen los que harán entre 1.000 y 2.000 kilómetros (35%). En el otro lado de la balanza, los que tienen previsto hacer menos de 500 kilómetros durante todo el periodo estival solo representan el 7%.