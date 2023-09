Descubre los circuitos donde es posible ponerte al volante de un Fórmula 1 en España

Todo aficionado a la Fórmula 1 ha soñado alguna vez en reencarnarse en Fernando Alonso o Carlos Sainz y rodar por los trazados increíbles del mítico circuito urbano de Mónaco con sus potentes máquinas. Por ello, en algunos circuitos en España es posible realizar esta acción.

Por lo que, si estás dispuesto a ponerte al volante de uno de estos bólidos, te presentamos una serie de autódromos donde testar un Fórmula 1 real u otros tipos de superdeportivos de gran caballaje.

¿Dónde puedo manejar un Fórmula 1 en España?

Aunque no es un Fórmula 1 como los que compiten en la actualidad en el Mundial, en varios circuitos españoles se puede disfrutar de estos supercoches a través de la Fórmula GT Experience, que presenta un bólido de 220 cv y su motor de 2000 centímetros cúbicos y de una apariencia similar a los monoplazas de Alonso o Sainz.

Estos trazados son el Circuito del Jarama (Madrid), el de Montmeló (Barcelona), Cheste (Valencia), los Arcos (Navarra), Monteblanco (Huelva), Calafat (Tarragona), FK1 (Valladolid), Brunete (Madrid) y el circuito de Campillos (Málaga). Además, también es posible ponerse al volante de superdeportivos como Ferraris, Lamborginis o Porches.

¿Cuántos circuitos de Fórmula 1 hay en España?

Vista de la recta principal del circuito de Montmeló (ARCHIVO). MAICA LÓPEZ

En la actualidad varios trazados cumplen con la categoría 1T de la Federación Internacional del Automóvil, por lo que están homologados para acoger un Gran Premio, aunque solo en el circuito de Montmeló se disputa una carrera de Formula 1, conocida como el GP de España.

Los demás autódromos que poseen este reconocimiento y podrían ver un Gran Prix por su pista son Motorland Aragón y el de Jerez, ya que en 2020 el complejo Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) perdió esta categoría. Por otra parte, durante la historia del automovilismo se han disputado grandes premios de Fórmula 1 en el trazado urbano por el puerto de Valencia o en el Circuito del Jarama, entre otros.

¿Se puede conducir un Fórmula 1 por una carretera convencional?

Hace unos años, apareció un vídeo que se hizo viral de un coche GP2 circulando por una autopista de la República Checa, en este caso fue con un monoplaza Dallara decorado como si fuera un Ferrari, que monta un motor V8 de 615 caballos, pesa solo 680 kilos y alcanza los 320 km/h de velocidad punta.

El caso causó una fuerte repercusión, ya que no se pudo identificar al piloto debido a que el casco no permitía verle el rostro y como el bólido carecía de matrícula no fue posible dar con él.