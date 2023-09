Cinco errores que cometes al llevar a tus hijos al colegio en coche que te pueden costar una multa

Con septiembre ya tocando a su fin y los centros escolares en pleno funcionamiento, muchos adultos apuestan por dejar a sus pequeños en el colegio antes de ir a trabajar, para lo que utilizan el coche. Con las prisas y el no querer olvidarse de nada, es posible que cometamos algún que otro error al volante que nos puede costar una multa de tráfico que termine por aguarnos la mañana.

Desde no abrochar correctamente a los menores en sus sillitas infantiles hasta dejar el coche mal aparcado para poder entrar a los pequeños al colegio, muchos son los fallos que podemos cometer por culpa de un despiste y por el estrés que suele acompañar a las mañanas de colegio.

No abrochar la silla infantil o ir con prisa

El primero de todos es, efectivamente, no abrochar correctamente el sistema de retención infantil, como recuerdan desde Carwow. No llevar al pequeño en el SRI o llevarlo mal abrochado conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir, además de consecuencias mortales en caso de accidente de tráfico. El uso de SRI reduce un 75% las muertes, por lo que no se puede obviar su uso.

Las prisas son malas consejeras y en ocasiones son las responsables de posibles accidentes. Intentar sortear vehículos en los atascos o exceder los límites de velocidad nos puede costar cientos de euros de multa, además de sufrir colisiones o choques. Lo mejor es salir con tiempo de casa.

Dejar objetos sueltos en el coche y no quitarse el abrigo

Llevar demasiados objetos sueltos se puede convertir en un arma peligrosa en caso de accidente de tráfico. Desde Carwow aconsejan poner todas las pertenencias en el maletero para evitar que salgan despedidas en caso de incidente.

Llevar el abrigo o la mochila puestos puede interferir con el correcto funcionamiento de los sistemas de retención del coche. Hacemos referencia aquí a la famosa multa de 80 euros que puede ponerte la DGT si considera que tu abrigo interfiere con tus movimientos en la conducción y, aunque esta infracción solo afecta al conductor, es importante que los niños se abrochen en el SRI sin abrigos y sin mochila.

Para evitar cualquier accidente es necesario que el conductor esté atento a lo que sucede en la carretera: no debe distraerse con estímulos, no debe haber peleas en el interior del vehículo y tampoco el copiloto debe hacerle perder la atención, ya que esto también será motivo de sanción.