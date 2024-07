Estos son los casos en los que la DGT permite circular marcha atrás

Conducir marcha atrás es una de las maniobras más habituales entre todos los conductores en España. Esta práctica se suele realizar cuando es estrictamente necesario, como a la hora de estacionar, aunque en ocasiones también se hace en supuestos que la Dirección General de Tráfico (DGT) no recoge como permitidos. De hecho, muchos usuarios creen que se puede hacer en muchas circunstancias, aunque la realidad es totalmente distinta.

Para ello, la DGT ha aclarado las situaciones en las que está permitido circular marcha atrás con el coche, aunque recalca de manera tajante que jamás lo está ni en autopistas ni en autovías. Además, solo se puede hacer esta maniobra en circunstancias muy concretas, y siempre velando por la seguridad tanto de los ocupantes del propio automóvil como del resto de conductores de la vía.

¿Cuándo se puede circular marcha atrás con el coche?

El primer supuesto en el que DGT permite a los conductores de España circular con el coche marcha atrás es en el caso de que no sea posible realizar otra maniobra, como continuar hacia delante con el trayecto, girar hacia la izquierda o a la derecha o dar media vuelta para recorrer el camino de vuelta. Si alguna de ellas se puede hacer, está totalmente prohibido conducir en reverso.

Los otros casos en los que se puede circular marcha atrás es si se trata de una maniobra complementaria en ciertas situaciones: por ejemplo, se puede hacer si se va a realizar una parada al lado de la vía (siempre en un tiempo inferior a dos minutos), si se va a estacionar el vehículo o si se va a sacar el coche de la plaza de aparcamiento y se va a volver a la vía.

Cómo conducir marcha atrás según la DGT

Si se va a realizar esta maniobra, lo más importante es indicar al resto de conductores de la carretera que se va a acometer dicho movimiento para que puedan reaccionar acorde a ello. Por eso, es muy importante observar alrededor del coche y señalizar todo correctamente, y si se va a aparcar, no recorrer distancias superiores a 15 metros marcha atrás. En el caso de que no se vea, lo mejor es bajarse del coche para calibrarlo bien o seguir las indicaciones de otra persona.

Además, el organismo recomienda no pisar el embrague a fondo mientras se esté circulando marcha atrás, sino que en su lugar se utilicen el acelerador y el freno. Si no se realiza la maniobra en una situación que no está permitida, el infractor podría enfrentarse a una multa de 200 euros, pero incluso podría ascender a los 500 euros y seis puntos del carnet si se hace durante largas distancias.