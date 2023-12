¿Qué carnet se necesita para conducir una excavadora? La DGT responde

Seguro que al ver unas obras de una futura autovía en España te has preguntado acerca del carnet que se necesita para poder conducir una de las varias maquinarias que se utilizan para la construcción, como pueden ser las excavadoras, los dumpers o las apisonadoras.

Por ello, desde la Dirección General de Tráfico especifican que en la mayoría de los casos no es suficiente con estar en posesión del permiso B, que te autoriza para conducir un turismo, por lo que es necesario sacarse otro tipo de carnet más específico debido a la masa con la que cuentan estos vehículos.

¿Qué carnet hace falta para llevar una excavadora?

En estos casos, todo dependerá del peso de la maquinaria, ya que en el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento General de Conductores, se especifica en su artículo 5 que “para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima autorizada no exceda de 40 km/h, y su masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, se requerirá permiso de la clase B. Si excede de cualquiera de estos límites, se requerirá el permiso de conducción que corresponda a su masa máxima autorizada”.

Por lo que, si la maquinaria no excede de los 7.500 kg, se podrá conducir con el permiso C1, y por último, en el caso de que pese más de 7.500 kg, el conductor deberá contar con el permiso C, es decir, el de camión.

¿Qué título aparte del carnet hace falta para llevar una excavadora?

Dos máquinas excavadoras en los trabajos de construcción de una autovía. JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

Además, según se estipula en la Ley de prevención de Riesgos Laborales, presente en El Real Decreto 1215/1997, de 19 de julio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para los trabajadores, por la que especifica que “la conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de esos equipos de trabajo”.

Por ejemplo, en el caso de las excavadoras, para la mayoría de ellas será necesario contar con el título de Operador de Maquinaria de Movimiento de Tierras, que se obtiene tras realizar un test y abonar una cuantía de unos 200 euros.

¿Qué carnet se necesita para conducir un tractor?

El carnet necesario para ponerse al volante de uno de estos vehículos agrícolas autopropulsados es el B, es decir, la licencia para conducir un turismo. Gracias a este carnet se podrán realizar las tareas en el campo de forma legal.

Por otra parte, solo es posible utilizar con un tractor las vías públicas para desplazarse a los lugares donde se lleva a cabo la actividad agrícola, en estos trayectos se deberá usar la señal luminosa V-2 tanto como si es de día o de noche, y el vehículo no podrá circular a una velocidad mayor a los 40 km/h. A su vez, será necesario tramitar la Licencia de Vehículo Agrícola (LVA) para llevar el tractor de forma legal.