El cambio que hay que notificar a la DGT si lo aplicas en tu vehículo y no todo el mundo conoce

La Dirección General de Tráfico (DGT) está constantemente intentando mejorar la Seguridad Vial en las carreteras de toda España, y por ello implementa de manera continua nuevas medidas y cambios para ello. Además, el organismo también es el encargado de identificar a los infractores en todo el territorio, y por ello es importante que lleven un registro de los coches y sus respectivos propietarios que circulan por toda la Península Ibérica y las islas.

En España es completamente ilegal manipular la matrícula del vehículo si no es dentro de los parámetros que recoge la DGT, ya que eso supondría muchos problemas a la hora de identificar el coche. Las placas no son los únicos elementos del automóvil que no se pueden cambiar, o al menos no sin avisar antes al organismo: hay una parte que es modificable pero que si se altera se debe comunicar a Tráfico.

Hay que avisar a la DGT si se cambia el color del coche

Si se cambia de color el coche, o incluso si tan solo se altera un poco la tonalidad de la pintura, se debe notificar a la DGT para que esta pueda seguir identificando al vehículo y no haya confusiones. Esto no suele suceder mucho en España, pero aun así es importante notificarlo, ya no solo por cuestiones de infracciones, sino también de seguridad en caso de que se haya producido un accidente en la carretera.

La pintura es un elemento identificativo del coche. PXHERE

La identificación del propietario es una parte crucial en cualquier suceso de relativa importancia en la carretera, por ello la DGT no es la única que debe tener conocimiento de que se ha cambiado el color del vehículo, sino que también hay otros dos agentes que deben ser avisados de esta modificación estética en el coche.

La ITV y el seguro del coche también deben ser avisados

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en ocasiones puede ser complicada de gestionar para un propietario, porque hay muchos factores que determinan si se aprueba o no, o incluso si hay que pasarla. Si se cambia el color del vehículo, se considera que se ha modificado una parte relevante del coche, por lo que hay que comunicárselo a los responsables de la estación donde se realiza el examen para que lo actualicen en su registro.

El otro agente al que hay que avisar de este cambio de color en la carrocería es al seguro del coche, ya que algunas compañías tienen cláusulas distintas acerca de la pintura de los automóviles, por lo que se debe notificar a la aseguradora cuanto antes por si el precio varía.