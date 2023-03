Estos son los dos autobuses de Madrid gratuitos que pasan por el centro

Desplazarse por el centro de Madrid, más allá del transporte público, puede llegar a ser una auténtica odisea. La cantidad de tráfico, las zonas limitadas de bajas emisiones o los espacios peatonales pueden convertir un trayecto en coche, en una auténtica aventura, por lo que lo ideal es apostar por métodos alternativos. No obstante, tanto si te encuentras de visita, como si no acostumbras a coger el transporte público y, por lo tanto, no cuentas con un bono que te ayude a ahorrar, es posible que no estés dispuesto a gastar lo que implican algunos billetes de ida y vuelta.

En este sentido, existen otras soluciones que no todo el mundo conoce y resultan muy útiles. ¿Una de ellas? Las dos rutas gratuitas de autobuses que atraviesan el centro de Madrid. Seas turista o un habitante más de la ciudad, puedes usar estas líneas cero, que pertenecen a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y se ubican dentro de la estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, implantada hace un par de años.

Las líneas cero de autobús gratuitas de la ciudad de Madrid deben su nombre a dos factores fundamentalmente. Por un lado, tienen un coste de cero euros para los usuarios y por otro, son cero emisiones, ya que se tratan de vehículos 100% eléctricos. Para identificarlos, basta con fijarse en su color azul, ligeramente más claro, que el del resto de autobuses urbanos de la compañía y diferente del de los interurbanos, que es verde.

Línea 001: de Atocha a Moncloa

El 18 de febrero de 2020 se puso en marcha la primera línea cero, es decir, la línea 001. Esta atraviesa el distrito centro y conecta la estación de Atocha con el Intercambiador de Moncloa. Comienza su recorrido a las 7 de la mañana y culmina a las 23.00 horas en Atocha y a las 23.30 horas en Moncloa. Su frecuencia de paso es de entre siete y ocho minutos de lunes a viernes en las horas de mayor demanda y goza de un total de diez autobuses completamente eléctricos con capacidad para 75 personas.

Los autobuses que salen desde Atocha (parada 5710) paran en 17 ubicaciones y pasan por el Paseo de Infanta Isabel, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Plaza de Cibeles, calle Alcalá, Gran Vía, calle Princesa y Plaza de la Moncloa. Su cabecera se sitúa en la calle Arcipreste de Hita. Por su parte, los autobuses que salen desde Moncloa con destino Atocha realizan un total de 15 paradas intermedias y tienen el mismo recorrido, pero en sentido inverso, por la zona del centro.

Horario de ida de la línea 001 de autobuses de Madrid. Red de transporte

Línea 002: de Puerta de Toledo a Argüelles

La segunda línea de autobuses cero comenzó a funcionar en marzo de 2020 y su recorrido se sitúa entre Puerta de Toledo y Argüelles. La cabecera de Puerta de Toledo está en la parada número 80 y la de Argüelles se ubica en la parada 289, en la calle Alberto Aguilera.

Respecto al trayecto, este autobús realiza un total de 21 paradas intermedias, mientras que el que parte de Argüelles hace 20 paradas. El servicio, que se presta con minibuses, opera desde las 8.00 hasta las 21.00 horas en Argüelles y hasta las 20.45 en Puerta de Toledo. Su frecuencia de paso máxima aproximada es de 10 minutos.

Horario de ida de la línea 002 de autobuses de Madrid. Red de transporte

En definitiva, se trata de dos líneas que atraviesan algunos de los puntos clave de la capital, por lo que sus autobuses son muy útiles, no solo para desplazarse por el centro, sino también para hacer turismo de manera completamente gratuita. Una iniciativa que, junto a los aparcamientos disuasorios y la peatonalización de calles, pretende hacer de Madrid un lugar más sostenible, favoreciendo el uso del transporte público.