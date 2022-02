Qué área abarca la M-30 en Madrid por la que no se puede acceder sin etiqueta C

El plan Madrid 360 ha puesto el foco sobre los vehículos sin distintivos ambientales de la DGT con el objetivo de reducir las emisiones más contaminantes en la capital. Después de recuperar la zona de bajas emisiones de Madrid Central y extender las limitaciones al tráfico rodado en el área de Plaza Elíptica, a inicios de este 2022 entraron en vigor nuevas medidas que ahogan más a los conductores que no dispongan de una etiqueta de la DGT y que no estén domiciliados (paguen el impuesto de circulación) en Madrid.

La línea que delimita toda la zona a la que los conductores que no dispongan de, al menos, la etiqueta C de la DGT no van a poder acceder es la M-30. Es decir, será imposible circular por la llamada almendra de Madrid para aquellos turismos más contaminantes. Los barrios que están dentro de esta limitación son Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán y Chamberí. También están dentro de la demarcación de Madrid 360 parte del distrito de Moncloa-Aravaca (Argüelles, la Colonia del Manzanares) y parte de Ciudad Universitaria.

Por el momento, los vehículos con limitaciones a la circulación sí podrán circular por la M-30 hasta el próximo 1 de enero del 2023, cuando ni siquiera se podrá acceder a esta circunvalación sin pegatina de la DGT.

Y, como en todas las reglas, hay excepciones: los vehículos que cuenten con tarjeta de transporte para personas con discapacidad o los coches históricos sí que podrán acceder al interior de la almendra. Igualmente, los vehículos como furgonetas, camiones, ciclomotores, motocicletas... también podrán circular. Es decir, la medida se aplica sobre todo a los turismos y coches. Pese a que ya no se puede circular, el periodo de multas se iniciará ahora en el mes de marzo, mientras que en estos dos meses anteriores los avisos han sido solo informativos.