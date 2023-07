¿Qué pasa si tienes un accidente de tráfico estando de baja laboral? Multas y riesgos a los que te expones

La baja laboral se concede por motivos de salud, tanto físicos como mentales. En España, tienes derecho a no acudir a tu puesto de trabajo, no obstante, tampoco puedes realizar ciertas actividades que muchos trabajadores llevan a cabo con los posibles riesgos que esto conlleva.

Motivos por los que no se puede conducir

En principio, ninguno fuera del sentido común impediría hacerlo. Generalmente, no se puede por tres motivos: rotura de algún hueso, pérdida de visión, o problemas de concentración: en la mayoría de casos dada por los medicamentos que se están tomando. En caso de que un médico considere que el paciente no debe conducir, no se deberá poner nunca al volante o podría enfrentarse a graves consecuencias.

Así lo deja claro los artículos 17 y 18 del Reglamento General de Circulación: "los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos" y "mantener su propia libertad de movimientos para garantizar su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Imagen de una persona conduciendo. Freepik

Otro motivo por el que tampoco se podrá conducir de baja es si ralentiza el proceso de recuperación. El principal objetivo en cada baja es volver a rehabilitarse lo antes posible. En este sentido, las dolencias más comunes que impiden estar al volante son: la lumbalgia, ansiedad o cervicalgia. En la mayoría de casos, no son compatibles con un automóvil.

En el caso de los medicamentos, muchas cajas tienen un pictograma como el de la imagen, en el que se advierte si se puede conducir o no una vez hayan consumido el producto en función del grado de influencia.

Pictograma explicando con qué medicamentos se puede conducir. Archivo.

Si el motivo es por una lesión de músculos, enfermedades que afectan a la forma física como el lumbago, o una rotura, no se podrá conducir prácticamente ningún coche. La Dirección General de Tráfico establece las enfermedades que influyen en la conducción. Normalmente, lo que piden es sentido común a la hora de subirse al coche, y en el caso de que tengas ciertos síntomas, directamente lo desaconseja.

Fuera de casos concretos, lo cierto es que se puede conducir estando de baja. Pero si el paciente lo tiene prohibido, la multa por conducir estando de baja puede ascender hasta los 6.000 €.

¿Qué pasa si se tiene un accidente de tráfico?

Si se tiene un accidente, y la persona que está de baja tiene prohibido conducir, los riesgos tendrá que asumirlos el conductor. La sanción dependerá de diversos factores: de los daños ocasionados a otros viajeros, luego a los coches y de qué fue lo que provocó el accidente.

Sin embargo, si teníamos permitido conducir y, estando de baja, tenemos un accidente de tráfico, podremos beneficiarnos de las mismas indemnizaciones que si lo hubiéramos tenido en condiciones normales. Eso sí, conviene consultar con un abogado para determinar si se podrá cobrar por los daños materiales, así como por las secuelas sufridas tras el accidente. Si hay indemnización, los baremos de lesiones serán: