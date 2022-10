El camino hacia la descarbonización de Yadea: una gama muy competitiva para satisfacer a los más urbanitas

"Atendemos las necesidades troncales del mercado". Así arranca la presentación dinámica de las motocicletas eléctricas de Yadea en Zaragoza, una de las 100 ciudades que se han comprometido a ser neutras en emisiones de CO2 en el próximo 2023. La capital aragonesa ha sido el escenario idóneo para celebrar el arranque de las ventas de toda la gama de vehículos eléctricos a dos ruedas de esta marca china y en 20 Minutos hemos aprovechado para hablar con el director general de Yadea en España, Carlos Wang.

La fecha escogida para que el centenar de puntos de venta de Yadea empiece a funcionar será el próximo 2 de noviembre, en apenas una semana. Actualmente, hay ya 102 puntos de venta oficiales preparados para abrir sus puertas al público el miércoles de la semana que viene y la marca espera que hacia la mitad del año que viene el total de establecimientos llegue a 140, una cifra por debajo de la prevista en la presentación oficial de hace unos meses, pero, aun así, nada desdeñable.

El motivo de acortar el número de puntos de venta ha sido la importancia de tener un personal cualificado y formado por la compañía en cada establecimiento. "La formación de los trabajadores es una parte que no se puede acortar", explica Wang. Y es que el servicio de postventa, junto con un producto de muy alta calidad, van a ser los puntos fuertes de Yadea para hacerse un hueco en el mercado eléctrico.

Calidad y servicio postventa

Así, en un ámbito en el que la moto eléctrica crece cada día más, Yadea apuesta por la cercanía y la profesionalidad como diferencias con otras marcas que luchan por la misma cuota de mercado. "A pesar de que las motos eléctricas tienen un mantenimiento mecánico mínimo, queremos dar a los usuarios tranquilidad con un servicio de postventa de calidad", explica Wang. Lo que Yadea ofrece al público es "un gran producto y un gran servicio".

Y es que las motocicletas y ciclomotores eléctricos de esta marca, que es líder mundial con casi 14 millones de vehículos vendidos a lo largo y ancho del planeta el año pasado, han tenido una gran acogida por sus prestaciones, ajustadas a la movilidad urbana, y la calidad de sus baterías, motores y componentes.

Destaca, en concreto, la gran importancia que dan desde Yadea a los ciclomotores de uso particular. Por el momento, esta marca no se plantea trabajar con empresas de motosharing, las únicas que mantienen a flote las ventas de este tipo de vehículos. Sin embargo, Wang lo tiene claro: los ciclomotores democratizan la movilidad urbana, pero son los grandes perjudicados en las ventas por la falta de ayudas para su compra. Este va a ser uno de los grandes retos de la marca y, desde luego, van a pedir que los ciclomotores acaben incluidos en los paquetes de ayudas a la movilidad eléctrica.

En total se van a comercializar seis modelos diferentes de scooter eléctrico, entre motocicletas y ciclomotores. Más adelante, entrado ya el año que viene, se espera poder empezar a vender algunos de los patinetes eléctricos de Yadea (en concreto, tres de ells) para completar el catálogo con opciones de movilidad personal.

Sensaciones positivas pese la situación caótica del sector

La valoración inicial del lanzamiento de las ventas de Yadea es positiva, pero es cierto que ha tocado "los dos extremos". Por un lado, explica Wang, han tenido que enfrentarse una logística mucho más caótica de lo esperado, de lo más conflictivo que han "vivido jamás" desde que comenzaran a operar como Human Mobility y en los 27 años que ya llevan trabajando con Kymco. S

in embargo, en el otro lado de la balanza, se han encontrado con una gran acogida por parte de público y de distribuidores. Han recibido solicitudes por redes sociales para reservar o comprar, antes de la fecha oficial de inicio de las ventas, las motocicletas de Yadea, pese a que, como afirma Wang, no hubo posibilidad de comprar por anticipado las motos porque desde la marca no se sentían "cómodos". Y es que, precisamente la dificultad logística impedía predecir con certeza los tiempos y los plazos de entrega.

Además de generar confianza en el público, Wang y su equipo aprovecharon las pruebas en Zaragoza para presentar sus programas de absorción de CO2, que comenzarán a operar el año que viene. Lo hizo en compañía de la concejala de movilidad de Zaragoza, Natalia Chueca, una ciudad idónea para desarrollar nuevas formas de transporte urbano sostenible.

Ahora, con todo listo para el lanzamiento oficial y el pistoletazo de salida la semana que viene, Yadea espera conquistar las grandes (y no tan grandes) ciudades españolas al igual que ya ha hecho con el mercado asiático.