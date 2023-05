Tus derechos al llevar el coche al taller, según la OCU

¿Alguna vez has ido a un taller y te has sentido estafado o engañado? Llevar tu coche allí no es una noticia agradable para nadie. Y mucho menos si hay un gasto imprevisto, o si simplemente, es más caro de lo que te imaginabas. Para evitar que te pase esto, vamos a darte una guía con consejos que nos da la OCU:

La garantía

Lo primero, antes de acudir a un taller es ver si sigue vigente la garantía. Esta es de dos años sí se compró antes del 2022 y tres años si es posterior. En caso de que sea así, las reparaciones son gratuitas. No hay que pagar nada, pero sí hay que quedarse con la copia del ingreso en taller que detalle por qué se hace y que demuestre que esté en garantía.

Además, los coches de segunda mano tienen garantía de un año como mínimo si se ha comprado en un concesionario.

No obstante, hay que diferenciar entre garantía legal y comercial. Esta última tiene que ser diferente a la legal; la ofrecen ciertos fabricantes o concesionarios. No obstante, a veces no ofrece nada diferente a la legal.

Si a la hora de comprar un vehículo de segunda mano el vendedor pone pegas a que lo revise un mecánico, desconfía. La revisión debe ser tanto de motor como de chasis para determinar si es una compra interesante o no. Pixabay/DokaRyan

Si no hay garantía

En este caso tocará pagar, pero ojo, cada reparación tiene una garantía, oscila entre los 3 meses o 2.000 kilómetros. Además, hemos de tener en cuenta otros detalles:

Hay que guardar todas las facturas, para poder reclamar después de cada avería concreta

Si el arreglo es dentro del periodo de garantía, esta será de 6 meses o de un año, y se suman a lo que reste de garantía legal.

Los fabricantes tienen que disponer de piezas en los 5 años posteriores, como mínimo, en los coches comprados antes del 2022. Y de 10 en los coches comprados en el último año y medio.

Se pueden usar piezas reconstruidas, pero siempre que lo autorice previamente el cliente.

Peritar ayuda para tener éxito

Muchas veces, el cliente tendrá la necesidad de comprobar si el desperfecto en el vehículo viene "de serie". Además, es recomendable que el perito haga un informe sobre el origen de las averías.

Y como no, consulta tu seguro, dentro de su cobertura, también se incluye la reparación y peritaje de averías.

Por último, los socios de OCU ofrecen Asesoría Jurídica, para poder ayudar con las estafas.