La guerra entre autoescuelas tradicionales y digitales llega al Senado

El serial de desencuentros que mantienen las autoescuelas tradicionales y las digitales a cuenta del modelo de formación vial añade otro capítulo más en el Senado a propósito de la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, pues varios senadores han registrado enmiendas que pretenden tumbar la victoria de la formación online que aprobó recientemente el Congreso.

La reforma de la ley de tráfico fue aprobada por el Consejo de Ministros hace casi un año y en ella no se tocó lo concerniente a las autoescuelas, pero el Congreso aprobó sendas enmiendas transaccionales pactadas por el PSOE y el PP a partir de enmiendas presentadas por Ciudadanos que autorizan que la enseñanza teórica para sacarse el carné de conducir y los cursos de concienciación y sensibilización puedan hacerse 'online', y que las autoescuelas no estén obligadas a tener más de un local físico para operar en toda España, aunque dispongan de sucursales.

Esas enmiendas fueron celebradas por la Plataforma de Autoescuelas Digitales (PAD) -formada por Drivenyou, Dribo, Tawity, Onroad y Amezti-, que aseguró que la nueva norma supondrá "una oportunidad única para dar un paso adelante en la transformación digital del sector" al mejorar la calidad de la formación vial y facilitar el acceso de los ciudadanos a la educación vial.

Sin embargo, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que agrupa a unas 9.000 autoescuelas tradicionales, mostró su "grave preocupación" por la "uberización" del sector impulsada por Ciudadanos en la reforma de la ley de tráfico y aseguró que detrás de esta transformación estaría "el criterio e intereses particulares que puede estar dictando Xavier Cima, marido de Inés Arrimadas", líder de la formación, al ser director de Políticas Públicas y Asuntos Corporativos de la consultora Kreab, contratada por la PAD.

La reforma de la ley de tráfico afronta ahora su tramitación en el Senado, donde ha recibido 83 enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios salvo el PNV. El texto será debatido este lunes, 8 de noviembre, en la Comisión de Interior de la Cámara Alta.

La relación de enmiendas refleja que uno de los temas más controvertidos es precisamente la enseñanza vial, puesto que 14 de ellas tratan de revertir el impulso a la formación 'online' en favor de la enseñanza presencial en los cursos de sensibilización para recuperar puntos en el carné y de las autoescuelas con sucursales para preservar los empleos y evitar el cierre de centros.

Esas enmiendas fueron registradas por Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera y dos exsenadores de Ciudadanos y ahora independientes. No obstante, esos partidos forman parte de grupos parlamentarios que no cuentan con mayoría para que las enmiendas salgan adelante.