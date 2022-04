Evitar el dolor de cuello en el coche está en tu mano: así es el reposacabezas lateral que nadie conoce pero van triunfar

Los viajes en coche son toda una aventura, incluso antes de que lo comencemos. Para empezar, ahora planteamos nuestras rutas teniendo en cuenta las gasolineras en las que podemos repostar de forma más económica. También debemos ponerlo a punto para que esté en perfectas condiciones para salir a la carretera. Después, toca hacer frente al tetris en el maletero para que quepa todo lo necesario (al menos lo que nosotros creemos que lo es), aunque, si contamos con un organizador como aliado, la tarea será mucho más sencilla. También debemos preparar la música que vamos a escuchar durante el trayecto, los alimentos y snacks para sobrevivir al camino y, si el viaje es con niños, lo esencial para que no se les haga pesado (¡y sea más llevadero para los adultos!).

Una vez que tenemos todo listo, toca embarcarnos en la aventura en la que escucharemos frases tan recurrentes como "¿cuánto queda?", "te has pasado el desvío" o "el GPS ha perdido la señal". Eso, claro está, si los pasajeros permanecen despiertos. Porque hay quien tiene la capacidad de sentarse en el coche y caer rendidos hasta llegar al destino (y si no conoces a nadie así... ¡es que tú eres de ese tipo de personas!). Aun así, no podemos decir que los vehículos sean lo más cómodo para dormir, descansar o, incluso, para pasar largas horas montados en él... a no ser que cuentes con un reposacabezas lateral como el que hoy te traemos en 20deCompras. Se trata de un modelo articulado que se acopla al del vehículo para ponerlo alrededor del cuello en caso de necesidad.

Este reposacabezas hará los viajes más cómodo. Amazon

Aunque tiene pocas valoraciones, esto se deba, posiblemente, a que es un producto poco conocido... ¡por el momento! Y es que su utilidad es indiscutible para mejorar la calidad de nuestros viajes en coche y su precio es bastante asequible: este modelo solo cuesta 33 euros. De hecho, cuenta con la etiqueta Amazon’s Choice y con casi cinco estrellas doradas que certifican que quien lo prueba queda satisfecho con lo recibido. Pero, ¿a qué se debe su éxito?

De fácil instalación, estos gadgets laterales ergonómicos evitan que la cabeza se mueva de forma descontrolada durante los viajes, evitando giros incómodos con las curvas o los baches que puedan desencadenar dolores cervicales o de espalda. Además, son ideales para ayudar a conciliar el sueño en una buena postura o para sujetar la cabeza cuando leemos o vemos la tablet reduciendo las posibilidades de sentir mareo.

