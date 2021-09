Estos son los 'packs' de las nuevas luces de emergencia para el coche que puedes encontrar en Amazon a partir de 18 euros

Puede que ya las hayas visto por la carretera y, cada vez, serán más frecuentes. Desde el pasado 1 de julio, los triángulos de emergencia ya no son el único accesorio con el que señalizar un accidente o avería en la carretera: las luces de señal V-16 han llegado para quedarse. Según apuntan desde la DGT, los conductores deberán ir sustituyendo de forma progresiva los primeros hasta acabar con su uso llegado 2026, fecha límite para despedir a los triángulos. ¿El por qué? Muy sencillo: la nueva apuesta reduce el riesgo de atropello en carretera en caso de emergencia o avería del vehículo, ya que no exige salir del coche para señalizar el lugar del incidente.

Sin embargo, y aunque el mercado online se ha llenado de propuestas, desde la DGT advierten que no todos los modelos sirven: hay que buscar las que están homologadas. El certificado lo consiguen aquellas luces de emergencia que tienen una batería que dure, al menos, 30 minutos; que sean resistentes al agua; que incluyan un sistema de sujeción al techo del coche electromagnético; y que cuenten con sistemas de geolocalización. Una serie de requisitos fundamentales que aún no es frecuente ver al completo en muchos modelos, sobre todo si hablamos de la localización vía wifi, puesto que aún no es un requerimiento obligatorio. Pero de los disponibles, ¿cuáles son los favoritos de los usuarios? Bajo estas líneas te decimos cuáles.

Tres ‘packs’ de las nuevas luces para el coche

- La más vendida, de iWotto. A falta de la geolocalización, el resto de requisitos sí se cumplen en este modelo que, según los fabricantes, podemos colocar con total seguridad en solo 8 segundos. Esta, además, incluye un frontal de regalo.

El modelo de Iwotto. Amazon

- Casi cinco estrellas, de Help Flash. Esta versión de la conocida marca, va más allá de lo que ofrece el modelo clásico: en pocos segundos se activa su aplicación móvil, Incidence App, para ofrecer ayuda al usuario tanto en caso de emergencia como de avería, pues se conecta automáticamente con el seguro o con el servicio de emergencias.

El modelo de Help Flash. Amazon

- En ‘pack’ de dos, de Hero Driver. Por poco más de 25 euros, esta marca ofrece un set de dos para que siempre tengamos un repuesto a mano en el coche. Además, ambas puedes utilizarse como linterna para alumbrar dentro del automóvil en caso de necesidad.

El modelo de Hero Driver. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.