El significado de los testigos de aviso del salpicadero del coche: ¿Qué indica cada uno y cada color?

Los propios vehículos, y más en los nuevos modelos modernos, son capaces de avisar a sus conductores cuando sufren averías, fallos o algo no funciona como debería. Para comunicarse con su piloto, los vehículos disponen de una serie de testigos luminosos que aparecen en el panel de información del salpicadero y pese a que hay ciertos pictogramas generalizados y extendidos, es importante comprobar en el manual del usuario de cada coche su significado.

Así, los pictogramas más comunes que podemos encontrar son los siguientes según la recopilación que hacen desde el Real Automóvil Club de España:

Pictogramas de testigos del coche. RACE

No todos ellos muestran averías, como los de las luces o el indicador del depósito de combustible, si no que muestran información relativa al estado del coche que también es importante para el conductor. Lo más importante es saber detectar, primero por el color, el grado de urgencia que indican los colores. Si es verde no hay nada que temer, si la señal está en amarillo señala una avería o fallo y si se enciende un piloto rojo... Es una mala señal.

Los testigos más relevantes

Algunos de los pictogramas más relevantes, que sí o sí indican avería y que pueden prevenir una rotura mecánica mayor si se detectan a tiempo con una visita al taller, son: