El maletero ya no se te quedará pequeño con este portaequipajes plegable para el techo

Hay dos momentos complicados que debemos superar antes de iniciar un viaje en coche con la familia o los amigos. El primero es decidir qué meter en la maleta porque todo no cabe: ropa, zapatos, el secador, las chaquetas y los porsiacasos. Y cuando ya tenemos todo preparado llega el segundo punto crítico: meter todo dentro del coche. Por muchas listas que hagamos, terminamos por llenar demasiado el maletero, cargando cosas en los asientos y perdiendo un rato enorme en encajar el Tetris para que todo quepa para no tener que dejar nada en casa.

Es posible que tus vacaciones ya hayan terminado y no quieras leer sobre viajes o maletas, pero cuando en 20deCompras encontramos soluciones útiles para colocar la carga en el vehículo de forma segura (y homologada) no queremos perder tiempo para mostrártelas y este es el caso de esta bolsa de equipaje para el techo del coche con la que podrás ampliar el espacio del maletero y que está disponible desde 79,99 euros en Amazon.

Este modelo es plegable e impermeable. Amazon

Esta bolsa de equipaje de Salinovo es impermeable y está fabricada en Nylon 900D. Es un complemento muy útil si necesitamos espacio extra o nos vamos de acampada con tiendas, sacos y otros accesorios. Está disponible en dos tamaños diferentes con capacidad para 425 y 580 litros y al no contener partes rígidas se puede plegar fácilmente ahorrando espacio en el trastero.

Una de las características más interesantes de este modelo de bolsa portaequipajes es que se ajusta a cualquier tipo de barra para el techo del vehículo y no es necesario contar con baca para instalarla ya que se puede fijar con seis cinturones (que vienen incluidos) al interior de la cabina y que puedes colocar incluso si tienes un vehículo con techo panorámico.

Cómo colocarla

Con baca- Se sujeta a los cuatro lados de cualquier barra de techo y solo tienes que rodear las barras con las cintas, apretar y cerrarlas para una sujeción estable según indica el fabricante.

Sin baca- La DGT permite llevar la carga en el techo del coche siempre que su volumen no exceda el del vehículo y que se fije firmemente para que no se mueva. Por eso, cuando llevamos la carga sin baca debemos asegurarnos de que se ajusta correctamente. Para ello hay que desplegar la bolsa en el techo del automóvil con el cierre hacia el maletero y llenarla con el equipaje. Después debemos sujetar firmemente los clips y las correas a los lados para ajustarlas al volumen del equipaje y que no floten durante el viaje. Después, las correas más grandes se introducen en la cabina y se cierran con los clips ajustándolas lo máximo posible.

Un accesorio recomendable

Un accesorio muy recomendable cuando viajamos con este tipo de bolsas y cofres en el techo del vehículo es una alfombra antideslizante que evita que se raye el techo del coche y asegura, todavía más, el portaequipajes. Este modelo de Upgrade4cars se puede cortar a medida y darle otras muchas utilidades.

