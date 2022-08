El cargador de coche mejor valorado y más vendido de Amazon es doble, 'ultrarrápido' y está rebajado a menos de 14 euros

El móvil es nuestro segundo cerebro. Lo usamos a todas horas: es agenda, reproductor de música y vídeos, cámara de fotos, gestor de redes... y muchas otras cosas. También es muy útil cuando estamos de viaje y necesitamos información sobre un destino o, simplemente, llegar hasta allí. Por eso tenemos que asegurarnos de que este dispositivo cuenta con batería suficiente para resistir la demanda de batería que suponen todas estas aplicaciones. Cuando el móvil es nuevo no hay problema porque resiste hasta dos días sin recarga, pero si ya tiene unos años, la cosa cambia y probablemente tengamos que volver a realimentarlo.

Si usamos mucho el coche podemos aprovechar para recargar allí nuestro dispositivo, para eso solo tenemos que hacernos con un cargador de móvil para conectarlo al mechero. Pero, en el mercado hay muchos modelos y a la hora de decidir la cosa se complica. Por eso no podemos desaprovechar la oportunidad cuando encontramos, rebajado a menos de 14 euros, uno de los modelos más valorados y vendidos de Amazon. Tiene más de 13.000 opiniones y casi cinco estrellas y el ecommerce lo considera una de las mejores elecciones. La razón es que cuenta con dos puertos USB 3.0 de carga ultrarrápida y un tamaño muy compacto que no sobresale y que nos permite conducir sin molestar. Pero no solo esto, tiene otras muchas virtudes que te vamos a explicar.

Este cargador cuenta con casi cinco estrellas en Amazon y casi 14.000 valoraciones. Amazon

Por qué nos gusta tanto

Las dos salidas USB QC 3.0 de este dispositivo bombean 36 vatios de potencia en total para cargar simultáneamente dos dispositivos de 0 hasta el 55% en poco más de 30 minutos lo que supone una velocidad de carga cuatro veces más rápida que el resto de dispositivos.

Sin embargo, a pesar de su potencia, tiene un tamaño muy compacto, no más grande que un pulgar para que no te moleste a la hora de conducir y puedas llevarlo a todas partes.

Otra de las razones por las que los usuarios de Amazon apuestan por este gadget es que está fabricado con un cuerpo metálico con una aleación de zinc, y no de plástico, por lo que es más resistente al calor. Cuenta con protección contra la sobrecorriente y la sobrecarga y es compatible con infinidad de dispositivos desde móviles Android o iOs a tablets, cascos inalámbricos o relojes inteligentes.

