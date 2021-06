Di adiós a los pelos de tus mascotas y al polvo en tu coche con este aspirador de mano rebajado casi un 50%

Hoy en día utilizamos el coche con frecuencia e, inevitablemente, se acumula polvo, suciedad o pelos de nuestras mascotas con rapidez en la tapicería de los asientos o en los huecos más difíciles de acceder de nuestro vehículo. Si además de un uso muy elevado y de tener mascotas, añadimos los viajes largos con niños, la situación se complica.

Por otro lado, dejamos pasar muchas semanas, o meses, sin poder realizar una limpieza a nuestro vehículo por falta de tiempo y esto puede generar suciedad perjudicial para nuestra salud, o la de los niños, y la aparición de bacterias en el habitáculo del coche. Por eso, es muy importante disponer de un aspirador de mano para que la tarea de limpieza de nuestro automóvil sea mucho más rápida y, lo más importante, llegue a todos los rincones. Si un caramelo puede colarse entre las juntas de la carrocería debajo de las alfombrillas de los pies, un aspirador tiene que ser capaz de llegar ahí y, sobre todo, de tener la potencia adecuada para aspirarlo.

En 20deCompras hemos encontrado la solución perfecta para esto. Se trata de un aspirador de mano, disponible en Amazon, de tamaño pequeño, pero con mucha fuerza, con casi ocho voltios. Su peso no sobrepasa los 800 gramos, así que no te cansarás cuando tengas que llegar con él hasta los rincones más inhóspitos de tu coche. El protagonista es el aspirador de coche de la marca Oxford Street con carga rápida USB y filtro lavable, que Amazon ha rebajado casi un 50% (lo que se traduce en 14 euros) y puede ser tuyo, en las próximas horas, por solo 16 euros.

Dispone de funda de viaje para trasportarlo de manera fácil. Amazon

Corre porque vuelan

No desaproveches esta oferta flash de Amazon porque vuela. No te quedarás sin batería porque las tiene de iones de litio de 2.200 miliamperios por hora de alta capacidad, que permite su uso prolongado durante horas. Además, tiene un motor inalámbrico portátil de alto rendimiento de 120 vatios con succión fuerte de 7000 PA y bajo nivel de ruido no excede los 50 decibelios.

Por otro lado. viene con cuatro cabezales intercambiables, que ayuda a satisfacer sus diferentes requisitos. La aspiradora portátil puede aspirar basura seca y mojada, puede aspirar escombros, partículas, polvo, así como manchas de agua o café. No te lo pienses más y ¡corre!

