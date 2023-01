Los viajes en coche son más cómodos que en transporte público, sobre todo si viajamos con niños o mucho equipaje. No obstante, estos se pueden hacer muy largos y pesados, sobre todo, si no tenemos música con la que amenizar el trayecto. Y es que, no todos los coches tienen reproductores de música Mp3 u opción para conectar el teléfono y elegir nuestras propias canciones. Sin olvidar que hay algunos que no tienen tampoco bluetooth para conectar otros dispositivos o manos libres para el móvil. No obstante, todo esto puede solucionarse con un gadget muy económico y fácil de instalar en cualquier coche.

Se trata de un transmisor FM con opción bluetooth para el coche, con reproductor Mp3, carga rápida, ranura para dos USB, para tarjetas y ¡hasta luces de colores! Solo tendrás que conectarlo al mechero del coche y se podrán vincular o conectar hasta dos dispositivos simultáneamente. De esta forma, viajar será más ameno y más seguro, porque, por fin, tendrás manos libres. Y, tanto el conductor como el copiloto podrán cargar la batería de su smartphone durante el viaje para no quedarse tampoco nunca más sin batería en un viaje en carretera. Además, gracias al puerto USB QC3.0, los dispositivos se cargarán cuatro veces más rápido.

Solo tendrás que conectar este transmisor al encendedor del coche y la luz led se encenderá para que puedas manejarlo, incluso, en ambientes oscuros. Y, una vez que emparejes tu móvil se conectará automáticamente. Además, este gadget tiene micrófono incorporado que cambiará automáticamente de reproducir música a conversar con el manos libres para poder contestar a una llamada.

En cuanto a las llamadas, solo hay que presionar el botón superior para contestar o colgar una llamada y mantener presionado para rechazarla. Por otro lado, para activar el asistente de voz tendrás que mantener pulsado el botón cuando no haya una llamada.

