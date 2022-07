Cómo elegir un buen GPS para el coche: consejos y claves que debes tener en cuenta con un navegador

Existen muchas soluciones para no perderte en la carretera: el navegador del móvil (teniendo cuidado y siempre que contemos con un soporte para el coche y no lo tengamos que sujetar con la mano), un mapa y las indicaciones del copiloto o de la manera más antigua con la que se llega a Roma, preguntando. No obstante, una de las soluciones más completas son los navegadores con GPS porque con ellos evitas consumir batería y datos de tu smartphone durante un viaje, no te arriesgas a perder cobertura y señal durante las indicaciones, ni tienes que conformarte con la incomodidad de un mapa.

Pero, elegir un buen navegador GPS para el coche no es tan fácil. Por eso, desde 20deCompras hemos querido señalar algunos de los mejores consejos para elegir el dispositivo correcto y dos de los mejores (¡y más económicos!) que están disponibles en Amazon. A la hora de escoger debemos fijarnos en que los materiales del GPS sean de calidad, porque se utilizan durante muchas horas seguidas. Deberá tener una buena autonomía, así como ser resistente al calor y los rayos del sol, por ejemplo. Deberíamos fijarnos también en que la pantalla sea lo bastante grande y la leyenda fácil de interpretar para evitar problemas de entendimiento.

-TomTom GPS Go Essential. La primera selección que hacemos es un modelo de una de las mejores marcas de GPS. Lo mejor de este dispositivo es su soporte magnético, porque se puede colocar en cualquier parte del salpicadero y ayuda a que el dispositivo se acople al instante si problema. Además, su uso es muy fácil, práctico e intuitivo (lo puedes manejar hasta con voz), así que es otro gran punto a favor por el que decantarse por este modelo. Puedes, incluso, contestar a las llamadas vía bluetooth a través de este dispositivo y los mapas (¡de toda Europa!) se actualizarán de forma gratuita.

Rebajado casi un 15%. Amazon

-La opción más económica. Este modelo de la marca Awesafe es la opción más económica, pero, que no te engañe, porque viene hasta con una cámara trasera incorporada para aparcar fácilmente. Incorpora las características básicas en esta clase de dispositivos como los avisos de velocidad, la señalización de la próxima salida o los puntos de interés que pueden resultar útiles al conductor durante sus desplazamientos. Además, sus mapas cuentan con actualizaciones de por vida y capta muy fácilmente la señal GPS.

Con actualizaciones de mapas de por vida. Amazon

