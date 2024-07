Al volante del Audi A3 Mild-Hybrid: etiqueta Eco, menos de 6 l/100 km y 150 CV

El Audi A3 lleva siendo uno de los compactos Premium más exitosos del mercado desde que empezó a fabricarse allá por el año 1996. Desde entonces, y a lo largo de sus ya cuatro generaciones, la firma de los cuatro aros ha ido mejorando cada vez más un producto que ha sabido adaptarse a las necesidades de cada época, como lo hace ahora también. Y es que en 20Minutos hemos probado durante una semana la variante TFSI Mild-Hybrid de 150 CV del compacto alemán y, aunque es una electrificación menor, lo cierto es que aporta ventajas de lo más interesantes y, al mismo tiempo, no hace que el A3 renuncie a nada de lo que siempre lo ha caracterizado. Estas son sus claves.

1. Un consumo ajustadísimo

El consumo medio que hemos sacado en toda una semana han sido 5,7 l/100 km. AUDI

No siempre el coche más rápido es el que más caballos tiene… Esto hemos ido aprendiéndolo a base de probar cientos y cientos de coches, y tiene una explicación. En la era de la electrificación, muchos coches anuncian cifras de potencia descomunales, unos números que antes estaban reservados únicamente para hiperdeportivos. Sin embargo, con este A3 gasolina con 150 CV, acabarás llegando antes a tu destino. Y ya no entro en el tiempo que dejarás de perder por no tener que cargar una batería de un eléctrico, hablo de que con 600 CV de algún eléctrico que he probado, acabas circulando a 90-100 km/h para maximizar la autonomía y no tener que parar otra vez a perder 45 minutos de tu tiempo. Esto no ha pasado con el A3, sus 'ridículos' consumos, rondando los 5,7 l/100 km a velocidades limítrofes con la legalidad, hacen que no tengas que ir levantando el pie ni haciendo cálculos de autonomías.

2. Su confort de marcha

Se ofrece con múltiples mecánicas: diésel, gasolina, gasolina MHEV, híbrido enchufable. AUDI

La calidad de rodadura del A3 es uno de sus puntos fuertes desde siempre. Cómo va el coche y lo fácil que parecer hacer todo es algo que ya no se destaca, pero que debería hacerse. Es el típico coche en el que nada más subirte, te encuentras cómodo y hecho a todo. La suspensión también es confortable, así como sus asientos, generosos y con muy buen soporte para las fuerzas laterales, sobre todo.

3. Su espacio interior

El A3 tiene espacio para 5 adultos en su interior, con una zona trasera bastante generosa. AUDI

4,35 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,41 de alto, con un maletero de 380 litros, hacen del Audi A3 un modelo válido para ambos mundos; tanto para el entorno urbano como para escapadas y viajes largos.

4. Su tecnología

Cuadro digital, pantalla central con Apple CarPlay inalámbrico..., tiene mucha tecnología. AUDI

Si hay algo en lo que lleva años invirtiendo dinero Audi, es en que sus coches se sientan lo más Premium posible. Y aquí entra la tecnología. Los últimos asistentes a la conducción de la marca, luces matriciales LED con firmas luminosas personalizables, cuadro de instrumentos digital, conexión Apple CarPlay y Android Auto… No echas en falta en su interior nada en cuanto a tecnología, aunque sí que a veces lo echas de más. Nos referimos a los dichosos ADAS obligatorios, unos sistemas que, en principio, están pensandos para mejorar la conducción, pero que, en la práctica, se han convertido en un estorbo intrusivo que, en ocasiones, da algún que otro susto al usuario. Además, estar quitando todos los que no quieres activos cada vez que entras al coche, es un engorro tremendo. Palo para Europa, no para Audi, porque ellos sólo cumplen ordenes, igual que el resto de marcas, que pasa en todas lo mismo.

5. Su abanico de opciones: motores y carrocería

El A3 es un coche cómodo, ergonómico y fácil. Lo hace (casi) todo bien. AUDI

En nuestro caso optamos por un A3 gasolina con tecnología Mild-Hybrid y 150 CV porque nos parece de las más interesantes, ya que tenemos una potencia suficiente como para que el coche circule con soltura, unos consumos muy reducidos, y una etiqueta medioambiental Eco en el parabrisas. Sin embargo, si esta opción no nos convence, o simplemente se nos va de presupuesto, tenemos un TDI diésel de acceso con 116 CV, etiqueta C, otro Mild-Hybrid de etiqueta Eco, pero con menos potencia; 116 CV, los gasolina de 116 y 150 CV (los mismos que los Mild-Hybrid pero sin microhirbidación ni etiqueta Eco) y hasta un S3 de 333 caballos de potencia. También hay una motorización híbrida enchufable con etiqueta Cero de la DGT.

Tiene 3 opciones de carrocería: Sedán, compacto 5 puertas (derecha) y Allstreet (izquierda). AUDI

A esto hay que sumarle el hecho de que se ofrece con distintas carrocerías para cumplir con los deseos de cada cliente. Podemos pedirlo como compacto de 5 puertas, como sedán o, desde no mucho tiempo, como Allstreet, algo más campero para los más aventureros.

6. Su precio

Desde 32.960 euros puedes hacerte con un Audi A3, aunque si quieres uno con etiqueta Eco la cifra sube a los 35.140, mientras que el S Line que hemos cogido nosotros se queda en 37.940 euros. Por otro lado, el híbrido enchufable arranca en los 42.950 euros.