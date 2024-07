Viajamos de Dinamarca a Suecia en el nuevo E-5008: primer contacto al volante del SUV 7 plazas eléctrico de Peugeot

El Peugeot 5008, junto con su hermano menor el 3008, supusieron un tremendo éxito para la marca francesa en su anterior generación. Ahora, con ambos modelos renovados por completo, Peugeot quiere que continúen el camino abierto por sus predecesores, aunque esta vez con mucho más que ofrece que espacio. En 20Minutos ya pudimos conducir el 3008 en su versión 100% eléctrica durante su presentación internacional en Niza y, ahora, hemos podido hacer lo propio con el E-5008 (variante eléctrica) en la presentación internacional del mismo en el norte de Europa, con un interesante viaje por carretera desde Dinamarca hasta el sur de Suecia. Esto es lo que más nos ha gustado de este SUV 7 plazas de Peugeot.

Su salto en calidad

El diseño del E-5008 evoluciona y luce mucho más dinámico y premium. PEUGEOT

Lo primero que llama la atención y que es evidente nada más echarle un ojo al coche, tanto por fuera como por dentro, es el tremendo salto en calidad que ha dado de la generación anterior a este nuevo 5008. El diseño muta por completo y le confiere un carácter mucho más deportivo, dinámico y Premium, con elementos que hacen que destaque sobre muchos de sus rivales en el segmento; como las llantas de diseño aerodinámico, la parrilla integrada en la carrocería, los faros Pixel LED, los escudos de Peugeot en los laterales, los pasos de rueda pintados en color negro brillante, la pantalla curva de su interior, los logotipos bordados en los reposacabezas, las tapicerías de cuero o Alcantara, etc.

Su espacio interior

La segunda fila de asientos se desliza longitudinalmente. PEUGEOT

Puede que este punto le resulte evidente a muchos al tratarse de un SUV de 7 plazas, pero es que en el mercado, que tenga 7 plazas no siempre implica que sean buenas las 7. El 5008 mide 4,79 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,69 de alto, y dentro, más concretamente en este E-5008 eléctrico que hemos estado probando, la tercera fila de asientos es cómoda y más espaciosa que la que podemos encontrar en otros SUV de la competencia alemana, por ejemplo, aunque siguen siendo para un trayecto corto o para niños, ya que las piernas van bastante justas para un adulto y, al ser eléctrico, la posición de las baterías bajo el suelo eleva la postura y hace que vayas algo más encogido, con los pies más altos de lo normal. Ahora bien, en esta tercera fila encontramos salidas de aire propias, por ejemplo, además de que los asientos de la segunda fila pueden deslizarse longitudinalmente, lo que hace que podamos ajustar algo mejor los huecos para todos los ocupantes dependiendo del tamaño de cada uno.

Las plazas de la tercera fila tienen algo más de espacio que otros SUV parecidos. PEUGEOT

Por su parte, las plazas delanteras y el maletero son otros dos aspectos destacados, con las primeras siendo cómodas y con una disposición curiosa, ya que el conductor va muy encajado en su zona, marcada y separada del acompañante por una atractiva y elevada consola central orientada hacia el piloto. En lo que respecta al maletero, este tiene una capacidad de 259 litros con las 7 plazas en uso, 748 con cinco plazas y de hasta 1.815 con todos los asientos abatidos salvo los dos delanteros.

Su interesante abanico mecánico

Se ofrece como 100% eléctrico (E-5008) y como híbrido e híbrido enchufable. PEUGEOT

Aunque nosotros hemos probado la variante 100% eléctrica E-5008 del modelo, la firma francesa también lo ofrece como híbrido enchufable y como Hybrid; con 196 CV para el primero y 136 para el segundo. Estas dos opciones, sumadas a que el E-5008 se puede elegir con 213, 231 o 326 CV, con batería corriente, con batería extendida Long Range o con batería extendida Long Range y tracción total; y con autonomías de entre 502 y 660 kilómetros, hacen del Peugeot 5008 un SUV de lo más versátil en cuanto a motorizaciones y opciones dentro de las mismas. Además, toda la gama está electrificada, por lo que lo mínimo que obtendremos será una etiqueta Eco de la DGT en el caso de optar por el 5008 Hybrid; mientras que si nos decidimos por el Plug-in Hybrid (híbrido enchufable) o el E-5008 eléctrico, el parabrisas lucirá una pegatina Cero con todas sus ventajas.

La tecnología que incorpora

Su centro neurálgico es la pantalla curva de 21 pulgadas del salpicadero. PEUGEOT

Lo más llamativo de su interior a nivel tecnológico es, sin duda, su enorme pantalla central curva. Se trata de la última evolución de su i-Cockpit, llamado en este caso i-Cockpit panorámico, y tiene una superficie de 21 pulgadas que se divide en dos zonas: la zona tras el volante, que hace de cuadro de instrumentos digital, y la zona central desde la que podemos manejar el sistema multimedia y todo lo relativo al coche. Además, para ayudar a llegar de manera más cómoda a los distintos menús, el E-5008 cuenta con una botonera digital central con los botones personalizables i-Toggles. Esto son atajos que nos permiten entrar directamente en el menú concreto que hayamos configurado, como la asistencia a la conducción, el navegador, la climatización, Apple CarPlay o Android Auto, etc. Y lo interesante de ellos es que, como hemos mencionado antes, son personalizables, por lo que podemos colocar lo que queramos y ordenarlo a nuestro gusto.

Cuenta también con versión Long Range y una con tracción total. PEUGEOT

También en el apartado tecnológico destacan los muchos sistemas de asistencia a la conducción con los que viene de serie, como el control de velocidad activo con mantenimiento de carril, el cambio de carril semiautomático, las alertas de colisión frontal, frenada de emergencia, faros matriciales Pixel LED… Por cierto, es interesante un tema que pudimos comprobar nosotros mismos a la hora de la conducción y que puede salvar a más de uno de un susto. Al subirnos y tras circular un rato por la autovía, desconectamos el mantenimiento de carril porque nos resulta siempre un elemento muy intrusivo, sin embargo, debido al tipo de trazada que estuvimos realizando, el coche entendió en algún momento que estábamos cansados y nos emitió un aviso en el cuadro digital, activando automáticamente de nuevo el mantenimiento de carril. Esto que, a priori puede parecer molesto, puede salvar más de un accidente tonto por somnolencia, pues si nota que nos estamos quedando dormidos, hará lo mismo y volverá a activar el mantenimiento de carril, evitando que nos salgamos de nuestro carril y, en última instancia, avisándonos de manera más vehemente si nota que algo no va bien.

Su confort de marcha

La variante básica del E-5008 tiene 210 CV, tracción delantera y 500 km de alcance. PEUGEOT

La suspensión, los asientos o el aislamiento son elementos que destacan en este Peugeot E-5008. Es cierto que en Suecia tampoco es que puedas ir a 150 km/h, pero a las velocidades legales (muchas de ellas de chiste; porque por autovía el máximo son 110 km/h y en las carreteras comarcales, aunque no haya ni un alma, muchas veces te verás circulando a 40-50 km/h durante kilómetros y kilómetros), el E-5008 es un coche realmente cómodo, silencioso y enfocado a recorrer distancias sin fatigas.

Su autonomía y consumo

La autonomía va desde los 502 kilómetros del normal a los 660 del Long Range. PEUGEOT

Sí, hay que reconocer que, como ya hemos mencionado, Suecia es el lugar idóneo para un coche eléctrico, porque es plano como un plato, los límites de velocidad son realmente bajos (y son muy estrictos con ello) y el clima en esta época del año era ideal en cuanto a temperaturas. Sin embargo, el E-5008 nos sigue pareciendo un eléctrico que ofrece algo más de lo que nos suelen dar, al menos en cuanto a cifras. La variante que probamos tenía 210 CV, una batería de 73 kWh, tracción delantera y una autonomía de 502 kilómetros. Con él hicimos el viaje de ida desde Copenhague (Dinamarca) hasta el sur de Suecia; tres horas de trayecto que arrojaron una velocidad media de 65 km/h y un consumo de 15,3 kWh/100 km (homologa 17,9 kWh/100 km). Pero, además, Peugeot también ofrece este modelo como Long Range, una variante que es capaz de homologar 660 kilómetros de autonomía, una cifra ya más que interesante para la gran mayoría de usuarios. Y si esto no es suficiente o no te convence, siempre puedes hacerte con el híbrido o con el híbrido enchufable.

El precio de partida del E-5008 es de 49.160 euros. PEUGEOT

Ahora bien, no todo en la vida es perfecto y al E-5008 le pasa igual. Tiene alguna cosa que mejorar, y la más gorda es el precio. Arranca en 49.160 euros. Básicamente 50.000 euros. Una cifra difícil de digerir y de explicar a quienes te pregunten cuánto has pagado por un Peugeot. Y no, no es culpa de la marca del León, es que todo está disparado y, si hay algo aún más disparado en la industria del automóvil, son los coches eléctricos.

Se está evolucionando a pasos agigantados y, 50.000 euros por un SUV 100% eléctrico de 7 plazas, en el mercado actual, no es un precio ni loco ni desorbitado, pero en España choca de frente con la realidad de la gran mayoría de gente. Me da a mi que, al menos en nuestro país, el 5008 que más se va a vender va a ser el Hybrid…, a pesar de que este E-5008 eléctrico sea un productazo y haya pegado un salto en todos los aspectos posibles. Habrá que ver cómo evoluciona todo, pero a nosotros nos parece el 5008 un SUV 7 plazas muy completo, equipado y bien traído, por lo que si no puedes (o no quieres) ir a por el 100% eléctrico, suerte que aún nos ofrece Peugeot dos alternativas más.