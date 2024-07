Viajamos a bordo del DS 9 híbrido enchufable: ¿es mejor que un coche de combustión? ¿en qué supera a un eléctrico?

Con el verano, las vacaciones y los viajes llegando a su punto álgido en cuanto de el pistoletazo de salida el mes de agosto, no está de más preparar pruebas distintas de los modelos que nos pueden ofrecer las distintas marcas, y una de las más habituales está siendo recorrer algunos de los trayectos que muchos españoles harán durante sus vacaciones. Es por ello que, una vez más, nos hemos echado a la carretera para cubrir un desplazamiento tan recurrente para los madrileños como ir a Valencia (la vía más 'cercana' de pisar una playa viviendo en la capital).

Este trayecto ya habíamos probado a hacerlo a lomos de vehículos 100% eléctricos, pero ahora hemos elegido un híbrido enchufable, una opción que gana enteros entre los compradores porque obtienes la misma etiqueta que un vehículo cero emisiones, es decir la Cero, pero no tienes que pasar por el embrollo de pararte 15, 30 o 45 minutos a cargar la batería. Tienen lo bueno de ambos mundos.

El DS 9 E-Tense híbrido enchufable tiene una autonomía eléctrica de 73 km. DS AUTOMOBILES

El elegido en este caso ha sido un vehículo no muy popular hoy en día, lamentablemente: una berlina de lujo, más concretamente un DS 9. Este confortable sedán de 4,93 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,46 de alto ha sido nuestro corcel, aunque teníamos más Plug-in Hybrids de la marca francesa a nuestra elección, porque la gama al completo, salvo el DS 3, tiene mecánicas híbridas enchufables en su abanico de opciones.

El DS 9 mide casi 5 metros de largo. DS AUTOMOBILES

Ahora bien, tras habernos hecho este trayecto ya más de una vez en distintos coches, ¿qué es lo que más destacamos de este DS 9? Y ¿qué diferencias hemos encontrado viajando con un híbrido enchufable respecto a un modelo de combustión o un 100% eléctrico?

Puntos clave del DS 9

Lo primero es lo primero, y vamos a hablar del coche. Nada más llegar a Chamartín teníamos a nuestra elección todos los modelos (llegamos los primeros, y tiene que haber alguna ventaja en eso…): dos DS 7, dos DS 4 y un DS 9. La elección estaba clara desde el primer instante, porque si vas a hacer kilómetros, nada mejor que una berlina presidencial que tiene el confort como su pilar estrella. Esto es algo que se dejó notar ya en los primeros kilómetros, con unos ajustes del asiento muy amplios, gran espacio para las piernas, tanto delante como en las lujosas plazas traseras (una lástima no haber viajado en ellas, es donde realmente entiendes el potencial de este coche), asientos con masaje y ventilados, una insonorización espectacular, materiales de primera allá donde mires o toques (cuero, Alcantara, costuras en contraste…).

El lujo interior es espectacular, especialmente en las plazas traseras. DS AUTOMOBILES

Pero lo más interesante llegó cuando nos desviamos de la autovía para coger durante una media hora una carretera convencional entre pueblos. Esta estaba en un estado, algo descuidado, vamos a decir, lo que nos vino perfecto para comprobar de lo que es capaz este DS 9. Ya habíamos probado el modelo, pero es que la manera de filtrar que tiene la suspensión de este DS 9 es una cosa que no cansa, y vale la pena probarlo en tus propias carnes para entenderlo. La vía era de 90 km/h, pero cualquier ser humano con un coche normal no habría puesto su vehículo a esa velocidad ni harto de vino. Nosotros con el DS 9 sí. Y no sólo eso, es que a 90 km/h el coche iba absurdamente bien, lidiando con todos los desperfectos como si nada. Es impresionante cómo trabaja esta suspensión, suma al confort muchísimo y es muy difícil ponerla en apuros.

¿Es muy distinto viajar con PHEV?

No difiere demasiado respecto a un coche de combustión corriente, de hecho, no notas prácticamente nada salvo en las recuperaciones, donde el motor eléctrico sí hace que el coche tenga una mejor y más inmediata respuesta, llenando los bajos del motor. Además, también contribuye a rebajar algo el consumo mientras la batería no esté agotada, pero esto no nos ocurrió en ningún momento, porque el propio coche se pone en modo 'Hybrid' cuando entiende que necesita recargar su batería. Por lo demás, no encontrarás diferencia entre viajar con un coche de gasolina normal respecto a un híbrido enchufable, pero sí lo harás cuando llegues al destino. Una vez allí, con cargarlo en el hotel, en la casa donde te alojes o en algún cargador público, el DS 9 te permitirá recorrer nada menos que 73 kilómetros sin emisiones, lo que contribuirá a un ahorro significativo en combustible para los desplazamientos urbanos y, además, te permite ir con la tranquilidad del que lleva una etiqueta medioambiental Cero de la DGT en el parabrisas. Podrás entrar en cualquier ZBE del país sin miedo ninguno.

El consumo medio que nos dio en el trayecto fue de unos 6,8 l/100 km. DS AUTOMOBILES

¿Y respecto a un 100% eléctrico?

Aquí sí que se diferencia bastante la experiencia. Mientras que en un híbrido enchufable sólo tendrás que preocuparte por llenar el depósito de combustible cuando este esté acabándose, como un vehículo de combustión normal, con el eléctrico deberás planificar de manera precisa todo el viaje, estimando las zonas donde pararás a cargar, el tiempo que perderás, etc. Además, en las fechas veraniegas hay que tener en cuenta que una gran cantidad de gente se desplazará, por lo que los cargadores podrían estar ocupados y, los 20-30 minutos que habías calculado para recargar tu batería, pueden convertirse en el doble o el triple dependiendo de cuántos coches tengas delante esperando a hacer la misma operación.

El nivel de atención al detalle en el interior del DS 9, es absoluto. DS AUTOMOBILES

Es cierto que un híbrido enchufable consumirá más cuando su batería se agote, porque lleva un 'muerto' de varios kilos encima, que es la batería, pero aún con estas seguimos teniendo la opción de no detenernos, de tener grandes autonomías conjuntas que superan fácilmente los 600 kilómetros reales y que, en el caso de que nos quedemos sin combustible, podremos repostar en cuestión de 3-5 minutos.

Toda la gama de DS Automobiles, a excepción del DS 3, tiene mecánicas PHEV. DS AUTOMOBILES

En definitiva, el viaje a bordo del DS 9 híbrido enchufable nos deja claras dos cosas. La primera de ellas es que un PHEV es una opción que soluciona los problemas de moverse sin restricciones por la ciudad, sólo utilizando la electricidad y reduciendo así el gasto en combustible, al mismo tiempo que cubre el miedo de todo potencial comprador de un eléctrico: ¿y si me voy de viaje? Y la segunda es que el confort que aporta este DS 9 es muy complicado igualarlo. Si hay algo de lo que puede presumir DS Automobiles es de hacer vehículos lujosos y confortables, dos pilares que en el DS 9 se han llevado a su máximo esplendor y que, a pesar de que la tendencia de los SUV ha arrollado a todos, no entendemos cómo pueden estar tan de capa caída las berlinas; sólo hay que ver los consumos que arroja (nos dio unos 6,8 l/100 km con la variante de 250 CV, hay otra con 360 CV y tracción total), la estabilidad que aporta su carrocería más rebajada, el confort y espacio interior que nada tiene que envidiar a un SUV, y la mejor aerodinámica de estas siluetas. Eso sí, ni se conduce en una posición tan elevada como en un todocamino, ni el maletero es tan versátil. Si esos son dos puntos clave para ti a la hora de adquirir un coche, te va a ir mejor hacerte con un DS 7, que también tiene mecánicas híbridas enchufables.