¿Tiene el nuevo Suzuki Swift rival ofreciendo etiqueta Eco, tracción 4x4 y un precio de salida de 18.500 euros?

La cuarta generación de su etapa moderna (empezó en 2004) del Suzuki Swift ya está lista y a la venta en nuestro país, un modelo que desde que volvió a los concesionarios hace ya 20 años, ha sido muy querido entre el público por su diseño, su robustez, su más que interesante manejo y paso por curva, su bajo peso (este nuevo sigue pesando menos de 1.000 kilos) y, como no podía ser de otra manera con Suzuki, su reconocida fiabilidad. Y yo mismo puedo dar fe de esto, porque tengo un Swift gasolina de 2009 como coche personal y con 308.000 kilómetros no ha pisado un taller salvo para las revisiones y los pertinentes cambios de elementos de desgaste como neumáticos, pastillas, aceite, etc.

Las 4 generaciones del Suzuki Swift desde 2004. SUZUKI

Ahora, con este nuevo modelo, la firma japonesa mantiene las características esenciales de uno de los automóviles más carismáticos y superventas (más de 9 millones de unidades en todo el mundo), pero estrena un nuevo motor y bastante equipamiento tecnológico para luchar en un segmento de lo más competido.

El nuevo Swift

El nuevo Suzuki Swift está disponible en seis versiones. Las de tracción delantera con cambio manual se comercializan con los tres acabados disponibles; S1, S2 y S3. Por otro lado, los Swift con cambio automático se ofrecen con los dos acabados más completo.

El nuevo Swift es el único en su segmento que se ofrece con tracción 4x4. SUZUKI

Pero si hay algo realmente interesante en este nuevo Swift no es otra cosa que la variante con tracción total, algo que no es para nada habitual en este segmento; de hecho, el Swift es el único modelo de su segmento que ofrece esta posibilidad. Además, como dato a tener en cuenta, todas estas variantes disponen de etiqueta Eco de la DGT gracias a la tecnología Mild-Hybrid que monta su nuevo motor.

Hibridación suave y etiqueta Eco

Su mecánica MHEV le da la etiqueta Eco de la DGT. SUZUKI

Y es que este nuevo Suzuki Swift estrena una eficiente mecánica de tres cilindros y 1.2 litros, que ofrece 82 CV de potencia y 112 Nm de par máximos. A este se asocia un sistema de hibridación ligera de 12 V, el responsable de dotarlo con la ventajosa etiqueta Eco de la DGT, pero también el encargado de hacer que presuma de unos consumos muy ajustados; entre 4,4 y 4,9 l/100 km homologados dependiendo del tipo de transmisión y sistema de tracción. Esta mecánica MHEV se puede asociar a una caja de cambios manual de cinco velocidades o a una automática de tipo CVT, y también con la tracción total AllGrip Auto.

Lo retro y lo moderno se dan la mano

La mecánica Mild-Hybrid del Swift genera 82 CV de potencia. SUZUKI

Con 3.860 milímetros de longitud 1.735 milímetros de anchura, 1.495 milímetros de altura y un maletero de 265 litros, el nuevo Swift ofrece unas dimensiones ideales para un coche urbano, al mismo tiempo que conserva ese aspecto distintivo que siempre ha caracterizado al Swift. Con esta nueva generación, el modelo experimenta un profundo rediseño, estando disponible en 13 combinaciones, cuatro de ellas bitono y nueve con el techo del mismo color que la carrocería.

El interior mejora en todo

El interior del Swift es más cómodo, más amplio y más tecnológico. SUZUKI

Dentro del habitáculo, el nuevo Swift es más espacioso, cómodo y ergonómico; además de transmitir una mayor sensación de calidad. El salpicadero bitono (negro y gris claro) le otorga un aspecto deportivo y actual, mientras que la pantalla táctil HD de 9 pulgadas cuenta con integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El cuadro de mandos, por su parte, incorpora una pantalla LCD de 4,2 pulgadas en el centro para ver información detallada de la conducción.

Más equipamiento y seguridad

El precio de salida del Swift 2024 en España es de 18.500 euros. SUZUKI

Otra de las cosas que han querido mejorar en Suzuki con esta nueva generación del Swift ha sido la seguridad y la tecnología en materia de confort y prevención. Así, el nuevo modelo estrena el asistente de mantenimiento de carril y la alerta antifatiga con sistema de monitorización del conductor. Además, el sistema DSBS II (Dual Sensor Brake Support) incluye Control predictivo de frenada, Detección de peatones, bicicletas y motocicletas, Alerta de cambio de carril, Asistente de luces de largo alcance, Asistente de cambio de carril, Reconocimiento de señales de tráfico, Detección de ángulo muerto, Alerta de tráfico posterior y Control inteligente de velocidad. Por otro lado, la dotación de seguridad se completa con seis airbags y cámara de visión trasera.

Precios

Los consumos homologados están entre los 4,4 y los 4,9 l/100 km. SUZUKI

Por último, hablemos de precios. El nuevo Suzuki Swift arranca en España en los 18.500 euros, mientras que si queremos el exclusivo en su segmento, 4x4, tendremos que desembolsar 21.700 euros. Y no olvidemos que todos se ofrecen con el mismo motor Mild-Hybrid con etiqueta Eco...