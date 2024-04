6 razones por las que me compraría el Mercedes-Benz CLA 200 d: Sí, un diésel

Hay semanas que se hacen largas y cuesta arriba, pero también hay otras que pasan volando como si el tiempo se escapase entre tus dedos como la arena de la playa. Justamente esto último es lo que suele pasar con las vacaciones, como las de esta pasada Semana Santa; que se pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y pasadas por agua... Sin embargo, esto no impidió que en 20Minutos probásemos a fondo el Mercedes-Benz CLA en su versión diésel 200 d.

Y es que aunque para muchos el gasóleo sea un combustible digno de la Edad Media, lo cierto es que en 2024, por lo que yo tengo entendido, sigue siendo tan legal como la gasolina o la electricidad. Es por ello que muchas son las marcas que continúan apostando por este tipo de motores a pesar de la mala fama que se les ha querido dar, pero no seré yo quien impida que cada cual se decante por la opción que más le convenga al bolsillo y a sus necesidades. Faltaría más.

Y es que un coche diésel sigue siendo una auténtica maravilla para muchos usuarios. Sus autonomías imbatibles, los consumos reducidos y su menor precio por litro en las gasolineras, hace que sean más que interesantes para muchas personas. Nosotros, tras probarlo exhaustivamente, tenemos claras 6 razones por las que nos compraríamos este Mercedes-Benz CLA 200 d.

1. Por sus consumos y autonomía

5,4 l/100 km; ese fue el consumo que sacamos en más de 2.000 kilómetros. MERCEDES-BENZ

La primera de las razones no es otra que los consumos ridículos que conseguimos sacarle al coche en esos más de 2.000 kilómetros que realizamos. Nos fuimos de viaje con él desde Boadilla del Monte (Madrid) hasta Cascais (a unos 30 minutos de Lisboa), 640 kilómetros de ida, más otros 640 de vuelta. El consumo medio en ambos trayectos fue de tan sólo 4,8 l/100 km, y no fuimos a 120 km/h clavados todo el viaje, puede que en algún tramo circulásemos más alegres.

Y es que con el depósito lleno, que nos costó 63 euros, por cierto, el CLA 200 d nos marcaba algo más de 800 kilómetros de autonomía, autonomía que no empezó a decrecer hasta que llevábamos prácticamente una hora de viaje. Una auténtica pasada si tenemos en cuenta el pequeño depósito que tiene (43 litros). En total, en los más de 2.000 kilómetros mencionados, pues durante la semana en Portugal nos movimos bastante, el consumo medio se quedó en 5,4 l/100 km. No digo que me lo superes, sólo que me lo iguales...

2. Por su confort

Los asientos son realmente cómodos, como lo es su suspensión. MERCEDES-BENZ

Otro de los apartados en los que más destacó el CLA 200 d fue en su confort de marcha. Los asientos son cómodos y recogen realmente bien el cuerpo, algo que influye mucho cuando te pegas un 'atracón' de kilómetros como el que nos pegamos en Semana Santa. A bordo del CLA no sentimos fatiga en ningún momento, la posición de conducción es natural, el coche lleva una suspensión muy cómoda para el día a día, quizá algo blanda para determinados momentos, pero en general, muy confortable para ser el coche de uso diario en casa.

3. Por su espacio interior y su gran maletero

El espacio trasero es generoso, aunque el hueco para la cabeza es algo justo. MERCEDES-BENZ

Aunque de primeras no parece un coche muy grande, lo cierto es que el Mercedes-Benz CLA engaña por fuera, porque por dentro es realmente espacioso. Sus casi 4,7 metros de largo hacen que no sea una berlina especialmente compacta, pero su diseño camufla muy bien su tamaño. Dentro nos encontramos con unas plazas traseras generosas en espacio para las piernas, aunque no tanto en cuanto al de la cabeza, una zona delantera con mucho espacio también, gran cantidad de ajuste en los asientos delanteros para aprovechar todo el habitáculo, etc.

460 litros de maletero tiene este Mercedes-Benz CLA 200 d. MERCEDES-BENZ

Además, otra cosa que nos sorprendió fue su maletero, porque de entrada no esperas que tenga un gran espacio, no se si por la forma de su portón desde fuera o por el hecho de tener tanto hueco en el habitáculo, pero el caso es que da la sensación de tener menos hueco del que acaba teniendo. Y es que con 460 litros, el CLA carga sin problemas el equipaje para unas vacaciones, y te sobra espacio.

4. Por su diseño

El diseño juega muy bien entre la deportividad y la elegancia. MERCEDES-BENZ

Valorar un coche por su diseño no es algo que solamos hacer, porque lo de los gustos, es realmente personal. Pero este Mercedes-Benz CLA sabe muy bien jugar en la delgada línea que separa lo deportivo de lo elegante; con unas líneas que lo hacen estar justo entre medias de estos dos mundos y llevarse lo bueno de los dos. Es un coche con el que pasar desapercibido y no llamar en exceso la atención pero, al mismo tiempo, te girarías a mirarlo cuando lo aparcas y te estas alejando de él hacia el lugar al que vas.

5. Por su tecnología

El interior del CLA es tecnológico y confortable. MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz siempre ha abrazado la tecnología en todos su modelos, y en este CLA no hace ninguna excepción. Cámaras de alta definición, una cámara en el parabrisas que enfoca los semáforos cuando nos detenemos delante de uno para que no tengamos que estar con el cuello doblado viendo si se pone en verde, control de crucero para los largos viajes, suspensión regulable (aunque esta es un opción), sistema de reconocimiento de señales de tráfico y alerta por cambio involuntario de carril, cuadro de instrumentación digital, pantalla central de 10,25 pulgadas con conexión Apple CarPlay y Android Auto sin cables, techo solar, asientos eléctricos y calefactables...

A esto se añade que su mecánica diésel de 150 CV, que es la que probamos, montaba el cambio automático de 9 relaciones de Mercedes-Benz, una delicia que trabaja realmente bien con el motor y que, además, tiene el selector del cambio en la columna de dirección, lo que hace muy cómodas las maniobras.

6. Por su precio

El precio del CLA arranca en 43.540 euros. MERCEDES-BENZ

43.582 euros es el precio base para hacerse con un CLA Coupé (en realidad tiene 4 puertas, pero así se llama), aunque si queremos el 200 d tendremos que desembolsar 45.563 euros. Sí, no es un precio que sea para todos los bolsillos, pero viendo cómo está el mercado y que por 45.000 euros nos llevamos un Mercedes-Benz con 150 CV, etiqueta C, realmente espacioso, consumos ridículos, autonomías enormes, gran espacio interior, maletero más que decente, tecnología punta, acabados mejores que los de los últimos años, etc.; nos parece un precio ajustado para el tipo de coche y la marca que es.

Como recordatorio, un Volkswagen Passat, por ejemplo, con idéntica potencia pero gasolina, parte también de los 45.180 euros. Es cierto que es en carrocería familiar y con más tamaño, pero el precio del CLA siendo un Mercedes-Benz, lo vemos bastante ajustado.