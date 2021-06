¿Quieres saber cómo es el nuevo tiburón de Citroën?

En poco más de tres años, Citroën ha conseguido dar un importante salto cuantitativo y cualitativo a una gama que parecía ser el “patito feo” del grupo PSA ahora amparado bajo el paraguas de Stellantis. Los lanzamientos primero de los C3 y C5 Aircross y recientemente del C4 han dado alas a este fabricante que ahora vuelve a sus orígenes, a esos momentos de sorprender, con el descubrimiento del C5 X, un coche con una planta impecable y que se va a convertir a finales de año, cuando se pondrá a la venta, en su nueva punta de lanza.

En esta primera toma de contacto, el diseño del C5 X nos ha parecido muy distintivo. CITROËN

Llama la atención su diseño de “crossover” mezclando trazos de distintas categorías para tener una gran personalidad y posicionarse como un coche muy polivalente. A ello también colabora una longitud de 4,80 metros más una batalla de 2,78 metros, cotas ambas que hacen valer su empaque y envergadura. En este sentido igualmente cabe destacar su maletero de 545 litros de capacidad que le viene como anillo al dedo.

Si llamativo es su diseño exterior no lo es menos la definición de un habitáculo con muchos detalles de estilo además de ser muy espacioso. Como no podía ser de otra forma, el C5 X incluye un importante paquete de accesorios como un nuevo Head Up Display de 21 pulgadas sobre el parabrisas y una pantalla central multifunción “My Citroën Drive Plus” de 12 pulgadas.

Los asientos de este modelo contemplan un desarrollo exclusivo "Advanced Comfort". CITROËN

Motor híbrido enchufable

En el momento de su lanzamiento, el nuevo modelo francés estará disponible con una mecánica híbrida enchufable de 225 CV, la misma que utiliza el C5 Aircross, que dispondrá de la etiqueta Cero de la DGT. Más adelante se sumarán versiones de gasolina, con 130 y 180 CV, siempre asociadas a un cambio automático de ocho relaciones.

Con tracción siempre a las ruedas delanteras (no está previsto que haya versiones de tracción total) el C5 X en la versión híbrida enchufable estrena una suspensión activa “Citroën Advanced Comfort” con tres modos de funcionamiento confort, normal y sport.

Las llantas son de 19 pulgadas. CITROËN

En cuanto a las ayudas a la conducción, el nuevo buque insignia de Citroën está a la última hasta alcanzar una conducción semiautónoma de nivel 2. Sobresalen el Highway Driver Assist, que combina el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y la ayuda del mantenimiento de carril, el control del ángulo muerto de larga distancia, el Rear Cross Traffic Alert, que detecta los vehículos u otros peligros que se acercan al insertar la macha atrás, el Top 360 Vision que facilita las maniobras mostrando en la pantalla táctil el entorno exterior del coche o el acceso y puesta en marcha manos libres Proximity que abre y cierra automáticamente las puertas cuando el conductor se acerca al vehículo o se aleja de él.

El C5 X se va a convertir en el nuevo abanderado de la marca gala. CITROËN

Por lo que concierne a su comercialización, Citroën tiene previsto abrir la cartera de pedidos el próximo mes de septiembre y calculan que a comienzos del 2022 se entregarán a los clientes las primeras unidades.