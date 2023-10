Conducimos el MG4 XPower, una bestia de 435 CV que dice ser 'el primer GTI eléctrico'

MG describe a su MG4 XPower como 'el primer GTI eléctrico', una afirmación y unas siglas que tienen un peso importante pero que, desde la firma se empeñan en defender con los números en la mano.

Y es que el MG4 XPower no es un MG4 normal con un color un poco más llamativo (el Verde Hunter es exclusivo de la versión XPower), es un modelo que ha sufrido varios cambios para poder lidiar con el más importante: su enorme potencia. 435 CV son nada menos los que impulsan a este compacto eléctrico, gracias a los cuales es capaz de cubrir el 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanzar los 200 km/h de velocidad punta electrónicamente limitada.

Color Hunter Green para el exterior y pinzas en Sport Orange. MG

Nosotros ya hemos tenido la ocasión de ponernos a sus mandos, no en forma de prueba semanal, la cual llegará dentro de poco, pero sí como una primera toma de contacto, y aunque el terreno elegido por MG no era el más adecuado para mostrar las virtudes de su compacto eléctrico más potente, sí sirvió para hacernos una idea de lo que es capaz de ofrecer incluso fuera de su zona de confort.

Los detalles estéticos más deportivos acompañan a su aumento de potencia. MG

El lugar elegido fue el hipódromo de Sevilla, y dentro de él tenían preparadas varias pruebas a bordo del MG4 XPower. La primera de ellas, y relacionada con la aceleración, era una 'drag race' en la que podríamos experimentar cómo sale el coche desde parado en una superficie suelta como la gravilla; y lo cierto es que no defrauda. El coche acelera y mucho, de hecho sorprende la facilidad con la que sale a pesar de estar en tierra, gracias en parte a la tracción total que ofrece el modelo. La manera que tiene de empujar es lineal y muy sorprendente, pues no es un coche que aparente tanta deportividad como un Mercedes-AMG A45 S (421 CV), por ejemplo; con todos esos apéndices aerodinámicos, el gran alerón, las enormes llantas...

La autonomía máxima que ofrece su batería de 64 kWh es de 385 km. MG

El MG4 XPower es más discreto, aunque también tiene su toque diferenciador con la versión corriente, por supuesto. Así, al ya citado color exclusivo Verde Hunter (Hunter Green), se suman unas pinzas de freno en color naranja, un paragolpes algo más deportivo, unos detalles en color plateado o unas llantas de 18 pulgadas. Pero no mucho más... Dentro de su habitáculo también encontramos asientos recubiertos en Alcantara o pedales deportivos.

Esconde grandes cambios bajo la carrocería

Pero también esconde armas bajo su carrocería, de hecho es donde más se notan los cambios Aquí encontramos una suspensión más firme y ligera (es de aluminio), una menor altura libre al suelo, unos discos de freno de mayor tamaño y con más mordida por parte de esas pinzas deportivas, bloqueo electrónico de los diferenciales XDS; Launch Control, Modo Race... La autonomía, por su parte, se queda en 385 kilómetros cortesía de su batería de 64 kWh. Recordemos que hay otras variantes del MG4 que ofrecen hasta 520 kilómetros, como la versión Extended con batería de 77 kWh, pero el alcance no es en lo que se ha centrado el XPower, más bien en cómo de rápido llegar a los sitios...

Las llantas son de 18 pulgadas en este MG4 XPower. MG

El resto de pruebas en las que pudimos poner a prueba el MG4 XPower consistieron en una esquiva con los controles desactivados y otra con ellos puestos, para ver cómo actúa el coche en circunstancias de deslizamiento (spoiler: es más divertido con ellos quitados y permite derrapar con bastante facilidad...) y un slalom entre conos con muy buena respuesta de la dirección y evidenciando lo directa y precisa que es.

De momento eso fue todo; corto, pero intenso; y he de reconocer que una de las cosas que más me sorprendió fue la mordida de los frenos. No hubo prueba de frenada como tal, porque en tierra no va a rendir como debería, pero cada vez que ibas en el coche de un punto a otro para comenzar las pruebas, tenías que tener cuidado con cómo pisas el pedal porque el coche se clava. Acostumbrado a frenar en coches de calle más corrientes, la sensibilidad del freno de este y su potencia, es un dato a tener en cuenta cuando se monta uno en él, y acostumbro a coger muchos coches distintos a lo largo del año, muchos de ellos más deportivos y con más potencia que este, y aún así me sorprendió lo sensibles y precisos que son.

El 0 a 100 km/h puede cubrirlo en sólo 3,8 segundos. MG

En cuanto a su precio, este MG4 XPower parte de 42.190 euros, pero a esto se puede sumar un buen pellizco en forma de rebaja si se le añade el Plan Moves III con achatarramiento (-7.000 euros) y la oferta de lanzamiento de la marca, que es de algo más de 1.000 euros. Asimismo, con esos niveles de prestaciones, es decir, que sea capaz de pasar de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos y que sea eléctrico, rivales como el Smart #1 Brabus o el BYD Han (ambos chinos), son los más 'asequibles', y están en 49.990 y 69.990 euros respectivamente...