Probamos el Volkswagen T-Roc Cabrio, el único SUV descapotable del mercado

Cuando uno habla de descapotables se imagina en un vehículo deportivo con poco espacio en las plazas traseras, si es que las tiene, y un maletero algo limitado. Sin embargo, con la fiebre de los SUV, dos fueron las marcas que se atrevieron a ofrecer estas carrocerías combinadas con el concepto cabrio. Una de ellas fue Land Rover con el Evoque, y la otra Volkswagen con el T-Roc Cabrio. La primera ya no lo vende, por lo que la segunda se ha quedado como la única opción para aquellos que deseen tener un SUV descapotable en su garaje.

La capota es eléctrica y puede plegarse o desplegarse a 30 km/h. VOLKSWAGEN

Nosotros hemos tenido de pruebas esta semana este T-Roc Cabrio, en su versión TSI de gasolina con 150 CV y cambio automático DSG de 7 velocidades, y lo cierto es que tiene muchas virtudes que hacen de él una opción más que interesante para parejas que quieran algo más de espacio del que se encontrarían en un cabrio convencional, pero también tiene algunos elementos que rompen un poco la practicidad de un SUV.

En el interior tenemos pantalla central táctil y cuadro de instrumentos digital. VOLKSWAGEN

Lo primero para entender el coche es situarlo en dimensiones, pues el T-Roc no es un todocamino enorme, de hecho, es el segundo más pequeño que ofrece Volkswagen, solo por encima del T-Cross. Mide 4,2 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,5 de alto, y en su versión convencional ofrece un buen espacio interior tanto en la primera como en la segunda fila de asientos.

4 plazas y 280 litros de maletero

En su interior tenemos una pantalla central que puede ser o de 8 o de 9,2 pulgadas, mientras que le cuadro de instrumentación digital también puede ser de 8 o 10,2 pulgadas. Ahora bien, mientras que el T-Roc normal es un coche bastante práctico, esta versión Cabrio se presenta algo menos versátil, empezando por que sólo tiene 4 plazas en lugar de las 5 que sí ofrece su variante SUV. Además, el maletero también tiene un tamaño bastante reducido, 280 litros para ser exactos, y la entrada de carga no permite introducir objetos de gran volumen en él. Es el precio a pagar por ir sin techo y al aire libre. Eso sí, los asientos son cómodos, la posición de conducción es fácil de configurar para ir confortable y todo está diseñado para que el coche sea familiar y fácil de operar desde el primer minuto que pasas dentro.

El T-Roc Cabrio sólo tiene 4 plazas en lugar de las 5 del T-Roc convencional. VOLKSWAGEN

Además, lo que sí que ofrece el T-Roc Cabrio es una experiencia única que no puede encontrarse en ningún otro SUV del mercado, y es precisamente poder quitarle el techo de manera eléctrica y hasta a 30 km/h, y conducir a cielo abierto. Además, a pesar de que reduce la practicidad con respecto al T-Roc convencional, sigue siendo un SUV, por lo que tenemos más espacio que en un pequeño descapotable de toda la vida, una altura mayor para salir del asfalto, unas plazas traseras que no están nada mal, etc.

Mide 4,2 metros de largo y puede pedirse en dos acabados: Style o R-Line. VOLKSWAGEN

Durante nuestra prueba realizamos un viaje de Madrid a Galicia con cuatro personas a bordo y sus equipajes y, aunque hubo que poner en práctica todas nuestras habilidades 'jugando al Tetris’ en el maletero para acomodar el equipaje de todos, en el interior se iba cómodo, con los ocupantes de las plazas traseras con espacio más que suficiente para las piernas y las cabezas.

El maletero tiene una capacidad de 280 litros y la boca de entrada es reducida. VOLKSWAGEN

Ahora bien, una cosa que podría mejorarse es el apartado de las motorizaciones, pues no tenemos opción ninguna con etiqueta Eco de la DGT, algo que a día de hoy muchos compradores buscan antes de adquirir un coche nuevo. Además, el consumo que le sacamos en toda la semana de uso, incluido el viaje, fue algo elevado, quedándose siempre por encima de los 7 l/100 km y que, cuando estaba cargado hasta arriba y con 4 ocupantes, alcanzó los 8 l/100 km.

El acceso a las plazas traseras no es del todo incómodo, sobre todo con el techo quitado. VOLKSWAGEN

Por lo demás, este Volkswagen T-Roc Cabrio es un coche cómodo, espacioso y con un nivel de exclusividad marcado por ser el único SUV cabrio del mercado. Su cambio DSG es suave y hace que la conducción sea muy relajada, además de que bajo el suelo del maletero tenemos un espacio concreto para encajar el difusor de aire de las plazas traseras para cuando vamos sin capota y no tenemos ocupantes en las plazas traseras. Este se acopla fácilmente a 4 agujeros que encontramos en los laterales de las plazas traseras y se extiende hacia arriba por detrás de las cabezas de los ocupantes de las plazas delanteras, haciendo que le viento dentro de la cabina se reduzca mucho y los peinados se mantengan más o menos en su sitio.

El precio para hacerse con uno de estos Volkswagen T-Roc Cabrio empieza en España en 37.045 euros para el nivel de acabado Style, mientras que si queremos hacernos con el nivel de equipamiento R-Line, el precio aumenta hasta los 45.090 euros.