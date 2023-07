Probamos el Seres 3, un SUV eléctrico con 331 kilómetros de alcance y desde 25.995 euros

La marca china DFSK era hasta ahora la responsable de traer a nuestro mercado un SUV eléctrico llamado Seres 3, un modelo que presumía de un precio bastante atractivo para ser un cero emisiones y que, además, contaba con gran espacio para los ocupantes y para la carga en la zona trasera.

Antes se comercializaba bajo la marca DFSK como Seres 3, ahora es una marca independiente. Seres

Pues bien, todo esto sigue conservándolo el Seres 3 que hemos probado en su presentación, pero ahora llega como marca independiente, pues la firma se empieza a comercializar como Seres, siendo el 3 su primer y, de momento, único modelo a la venta. Sin embargo, la firma asiática tiene unas intenciones más allá de traer este asequible modelo a España, pues más adelante, a finales de este mismo año, llegará el Seres 5, un SUV más grande y con un aspecto ya diferente que buscará colocar a Seres en otra liga. Y lo cierto es que el cambio respecto al Seres 3 es más que evidente, con un diseño bastante más atractivo y de aspecto Premium que marcará los siguientes lanzamientos de la firma, una potencia que alcanza los 585 CV, y una autonomía que llegará a los 530 kilómetros.

El Seres 5 llegará a final de año y tendrá hasta 585 CV y 530 kilómetros de autonomía. Seres

En lo que respecta al Seres 3, que es el único que podemos adquirir de momento en España, se trata de un SUV de 4,38 metros de largo que equipa un motor eléctrico en su eje delantero que le otorga 163 caballos y que se asocia a una batería de iones de litio de 54 kW. Esta da al Seres 3 la capacidad para recorrer hasta 331 kilómetros en ciclo WLTP con una sola carga. Una vez se agote, en un enchufe de carga rápida puede pasar del 20% al 80% de su capacidad en sólo 30 minutos, tiempo que se verá aumentado a 8 horas si lo conectamos a una fuente de 6,6 kWh. Además, sus baterías tienen una garantía de 8 años o 150.000 kilómetros.

El Seres 3 mide 4,38 metros de largo y tiene tracción delantera. Seres

En cuanto a su equipamiento de serie, el Seres 3 incluye elementos como acceso y arranque sin llaves, sistemas de seguridad como frenada de emergencia, detección de peatones o mantenimiento de carril, techo panorámico, tapicería en cuero ecológico, asientos delanteros con ajuste eléctrico y calefactables, navegador, pantalla central táctil de 10,25 pulgadas, cuadro de instrumentación digital con, también, 10,25 pulgadas, control de velocidad adaptativo, un sistema de cámaras de 360 grados con una muy buena calidad de imagen…

Nos ponemos a los mandos

Durante nuestra prueba de conducción, que tuvo una duración aproximada de dos horas por los alrededores de Madrid, el Seres 3 nos llamó la atención en aspectos como la conducción, algo mejorada respecto al Seres 3 que probamos en 2021, con una dirección mejor calibrada, por ejemplo. El tacto general del coche es bueno, la suspensión filtra bien las imperfecciones de la carretera y es cómoda cuando pasas por encima de algún resalto, por ejemplo. En el interior, el Seres 3 es cómodo y espacioso, con un buen uso de materiales, con superficies blandas y elementos como bandeja de carga por inducción en la parte delantera o salidas de aire en las traseras. Los asientos son cómodos, aunque les falta algo de ajuste, pues no tienen opción de regular el apoyo lumbar y el del acompañante no puede variar su altura. Lo mismo ocurre con el volante, que solo es regulable en altura, pero no en profundidad.

En su interior cuenta con tapicería en cuero o pantallas central y de instrumentación, de 10,25 pulgadas. Seres

Por lo demás, el maletero es bastante correcto de 310 litros de capacidad pero que, bajo el suelo, esconde una rueda de repuesto grande y algo de espacio extra para guardar los cables de carga, por ejemplo. En cuanto al consumo, a nosotros nos dio algo más del que anuncia, que son 17 kWh/100 km, quedándose en 19,3 kWh/100, pero en su defensa diremos que íbamos dos personas, con el aire acondicionado a tope y por autovía, que no es el mejor de los escenarios para un eléctrico.

Tiene un maletero de 331 litros y unas plazas traseras con salidas de aire. Amanda Sampedro | Seres

¿Es por tanto este Seres 3 una buena opción de compra? Pues como con todo, depende de para quien. Tenemos un SUV de 5 plazas totalmente eléctrico, con etiqueta Cero y espacio de carga suficiente para el equipaje de la familia por 25.995 euros incluyendo todas las ayudas fiscales y públicas (Moves III). No hay mucha competencia eléctrica con este tamaño, este equipamiento y este precio, además de ofreciendo una garantía de sus baterías de 8 años, pero también hay que reconocer que siguen existiendo reticencias por parte del cliente europeo hacia las marcas chinas, y más las que traen productos ‘baratos’. Sin embargo, las marcas chinas parecen haber llegado para quedarse y, viendo cómo poco a poco ofrecen productos cada vez más completos y a precios más o menos comedidos, el cliente acaba teniendo un abanico de opciones más amplio y la competencia un empujón para hacer las cosas mejor. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta nueva marca Seres en el mercado.