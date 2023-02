Probamos el Skoda Fabia Montecarlo, un utilitario al que le va la marcha

Tras el buen sabor de boca que nos dejó hace un año la variante intermedia con motor TSI de 110 caballos, ahora hemos tenido ocasión de probar la versión más reciente y punta de lanza de la gama, la deportiva Montecarlo con motor 1.5 TSI de 150 CV.

Si bien Skoda tiene en los RS los modelos más potentes y capaces en casi toda su oferta, como sucedió con la anterior generación no está previsto que vea la luz un nuevo Fabia RS, y por tanto es el Montecarlo el representante más deportivo del utilitario, aunque el acabado también se puede vincular con el motor de 110 CV.

Los acabados en rojo y la tapicería son específicos de esta llamativa versión. SKODA

Los rasgos diferenciadores del Fabia Montecarlo se aprecian más en el interior que en el exterior. No obstante, por fuera se hacen notar, principalmente, en la parrilla con el marco en negro brillante, detalle también presente en los extremos del voluminoso paragolpes con antinieblas integrados, y en los faldones laterales. Por detrás, la diferencia la encontramos en el nombre de la marca y modelo, que se representan también en negro en lugar del tradicional cromado, mientras que las llantas de 16 pulgadas y los logotipos con la bandera y la leyenda “Montecarlo” son exclusivos de esta versión.

Por dentro los cambios saltan más a la vista, primero por los asientos deportivos en tela con tapicería específica y costuras en blanco, y segundo por los cobertores en color rojo presentes en los asideros de las puertas, en el contorno del soporte de la palanca de cambios y en el salpicadero, donde se combina con un acabado en símil carbono que crea un efecto muy atractivo. Esto se une al volante de cuero y al pedalier cromado.

El logotipo y estas llamativas llantas de 16 pulgadas también forman parte del equipamiento distintivo del Montecarlo. D.P.

Mecánica muy solvente

La magnífica base del Fabia de última generación, que como dijimos en su día tiene trazas de compacto por sus mayores dimensiones y capacidad dinámica, se adapta como un guante a la mecánica 1.5 TSI de 150 caballos, bastante más prestacional que la de 110 caballos. El Montecarlo acelera de 0 a 100 km/h en solo 8 segundos y alcanza 220 km/h de velocidad punta, y su empuje ofrece muy buenas sensaciones porque tiene caballos para ello.

El motor solo se puede combinar con el cambio automático DSG de doble embrague y siete velocidades, una transmisión muy probada y que responde con rapidez cuando se actúa sobre las levas en el volante. Este modelo dispone varios perfiles de conducción, y entre ellos el Sport ajusta el cambio y la respuesta del motor para realizar una conducción más deportiva.

Los asientos son envolventes y cómodos, ideales para conducir. SKODA

Es un coche ágil y ligero, no se ve penalizado por ningún tipo de electrificación ni sobrepeso, y también nos ha parecido muy equilibrado en curvas lentas, fácil de controlar en todo momento. Ni siquiera tiene una suspensión dura que lo haga incómodo, y además también frena de manera contundente y “ordenada”.

Por si esto fuera poco, el motor de cuatro cilindros y 1,5 litros ofrece un consumo medio moderado, que si bien durante nuestra prueba no llegó a los 5,5 litros a los 100 km homologados, en conducción tranquila se puede mantener por debajo de los 6. Obviamente, si se abusa del acelerador, el consumo se incrementa, pero no llega a niveles exagerados. De hecho, en el cómputo total de nuestro test, combinando diferentes tipos de uso, el consumo medio no sobrepasó los 6,5 litros a los 100 km, que es un dato sensacional.

La carrocería de cinco puertas permite que sea también un coche práctico. D.P.

Equipado y distintivo

Otro factor diferencial de este coche está en el equipamiento. Además de los mencionados elementos decorativos y los asientos envolventes, por ejemplo, encontramos de serie faros LED, cuadro digital Virtual Cockpit y sistema multimedia, así como climatizador automático, conectores USB y ayudas a la conducción como el asistente de frenado en ciudad, detector de cansancio, regulador de velocidad o sensores traseros de aprcamiento.

Gracias a su tamaño, siempre teniendo en cuenta que hablamos del segmento de los coches pequeños, es un modelo polivalente, con carrocería de cinco puertas y un buen maletero, que da para divertirse puntualmente y usarlo día a día sin las incomodidades propias de un coche más especializado. Eso sí, para acceder a este modelo hay que desembolsar 27.025 euros, una cuantía que responde a la calidad y al nivel de la mecánica, pero que es elevada teniendo en cuenta que un Seat Ibiza FR, su rival más directo, se queda en torno a los 25.000.

El nombre de la marca y del modelo atrás también va decorado en negro brillante. D.P.

FICHA TÉCNICA

Motor: gasolina.

Potencia (kW/CV): 110/150.

Cambio: automático, de 7 velocidades.

Largo (mm): 4.108.

Ancho (mm): 1.780.

Alto (mm): 1.459.

Maletero (litros): 380.

Velocidad máxima (km/h): 222.

De 0 a 100 km/h (seg.): 8.

Consumo medio (l/100 km): 5,5.

Emisiones CO2 (gr/km): 125.

Precio (euros): 27.025 euros.