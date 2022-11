Probamos el Aygo X Cross de Toyota, el pequeño que se crece en la ciudad

El Aygo ha sido, desde 2005 a 2021, el modelo urbano encargado de cubrir el acceso a la extensa oferta de Toyota. A finales del año pasado se dio a conocer su reemplazo, que además de crecer en todas sus cotas veía cambiada su denominación a Toyota Aygo X Cross. La estética, eso sí, ha ganado en robustez y la carrocería se aleja ligeramente del suelo para convertirse en una suerte de pequeño crossover para la ciudad.

Como se puede ver, el mayor empaque estético es innegable, con una carrocería que gana músculo hasta en el techo y un conjunto que porta ahora llantas desde 17 pulgadas, con protectores y pasos de rueda más generosos que sin duda resultan prácticos en uso urbano, que es para lo que está destinado.

Al igual que el exterior, la decoración interior se puede personalizar con embellecedores de color. TOYOTA

También se mantiene la carrocería de cinco puertas y su capacidad para cuatro ocupantes, quienes merced a los 9 cm más de distancia entre ejes y a los 12,5 que crece en anchura disponen todos de más espacio. Dicho esto, el Aygo X Cross no deja de ser un coche muy pequeño (3,7 metros de longitud total, 24 cm menos que el utilitario Yaris), y por tanto las plazas traseras resultan bastante angostas, pero ahí están con sus pequeñas puertas para que acceder al interior no esté reservado a contorsionistas.

Otro elemento que aumenta, y bastante, es el maletero, que pasa de los 168 litros de capacidad anteriores a los actuales 231. Y si no hay pasajeros en las plazas traseras se pueden plegar los asientos y hacer incluso una visita a Ikea para comprar algún que otro objeto de moderado tamaño.

La trasera se caracteriza por las originales ópticas verticales. TOYOTA

Más altura

La clave del nuevo Toyota Aygo X Cross está, como decimos, en su estética, pero también en una posición de conducción 5,5 cm más elevada, lo que sin duda será del agrado de muchos usuarios al circular.

El diseño interior mantiene el toque informal de siempre, y además es personalizable, como el exterior, a base de coloridos accesorios. El puesto de conducción es cómodo, y en el caso de la versión manual probada la larga palanca de cambios queda muy a mano, funciona con precisión y tiene recorridos cortos. Eso sí, para el uso urbano nosotros nos inclinamos por la variante con cambio automático S-VCT disponible, pero eso significa pagar de primeras 1.350 euros más.

A pesar de su tamaño, tiene carrocería de cinco puertas, lo que facilita el acceso a las plazas traseras. TOYOTA

El motor del Aygo es un tres cilindros de un litro de cubicaje y 72 voluntariosos caballos, el único disponible en la oferta. No es una gran potencia, pero dada su vocación urbana y la ligereza del conjunto resulta más que suficiente para todo. Llama la atención que la mecánica no tiene ningún tipo de electrificación y es de etiqueta C, pero también es cierto que el motor es pequeño y solo genera 109 gr/km de emisiones de CO2.

También destaca su reducido consumo, con un gasto medio homologado entre 4,8 y 5 litros a los 100 km, prácticamente el mismo que registramos nosotros durante la prueba haciendo un recorrido mixto entre ciudad y carretera.

El tamaño de las llantas es grande, entre 17 y 18 pulgadas. TOYOTA

En cuanto a rendimiento, por las calles no necesita más, no se percibe mucho ruido dentro del habitáculo, y solo en carretera, cuando se estiran las largas marchas, apreciamos un rugido que le aporta un puntito de gracia y temperamento.

La conducción está asistida por un cuadro de instrumentos mixto entre analógico y digital, con la información precisa ante los ojos de quien conduce, y el resto lo pone el sistema multimedia Toyota Touch 2 con pantalla de 7 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, el cual multiplica las opciones de entretenimiento y conectividad.

El comportamiento es muy ágil en carreteras de curvas y en ciudad, con unas dimensiones que facilitan mucho el aparcamiento.

El maletero ofrece 60 litros más que el Aygo anterior, y se nota bastante. TOYOTA

Tres acabados, mucha personalización

La gama del Toyota Aygo X Cross se reestructuró hace tan solo unos meses y hoy comprende las líneas Play, Like y Chic, las dos últimas con la característica carrocería bitono que se pueden ver en las fotografías (en este caso, el alto de gama).

Además del sistema multimedia, la versión de acceso Play agrega cámara de visión trasera y el completo paquete de seguridad Toyota Safety Sense con sistema precolisión con detección de peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico o avisador de cambio involuntario de carril, elementos muy interesantes para un coche que parte de los 14.500 euros.

La nueva generación trajo consigo cambio hasta en la denominación. En España, Aygo X Cross. TOYOTA

Además de las características complementarias de las líneas Like (desde 15.500 euros) y Chic (17.250 euros), también hay diversos packs de personalización exterior e interior (llantas, vinilos, embellecedores, alfombrillas, redes de carga…) que permiten tener un Aygo X Cross muy distinguible entre el tráfico, que es otro de los valores añadidos de este modelo, ideal para la ciudad por su tamaño, imagen, maniobrabilidad y sentido práctico.

Hay disponibles varios paquetes de personalización que incluyen vinilos y otros elementos decorativos por fuera y por dentro. TOYOTA

FICHA TÉCNICA



Motor: gasolina.

Potencia (kW/CV): 53/72.

Cambio: manual, de 5 velocidades.

Largo (mm): 3.700.

Ancho (mm): 1.740.

Alto (mm): 1.510.

Maletero (litros): 231.

Velocidad máxima (km/h): 158.

De 0 a 100 km/h (seg.): 14,9.

Consumo medio (l/100 km): 4,8.

Emisiones CO2 (gr/km): 109.

Precio (euros): 14.500 euros.