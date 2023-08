Probamos el BMW iX1, un SUV 100% eléctrico de 313 CV que tiene en la calidad su mejor cualidad

Con la llegada de la nueva generación del BMW X1 también lo hacía su variante 100% eléctrica, el iX1, un modelo que ya hemos podido probar durante esta semana y que parte desde los 56.400 euros en nuestro país.

Lo primero a destacar de esta iX1 es que no se trata de un vehículo creado desde cero como eléctrico, sino que es una versión más dentro de la gama X1. Esto queda claro porque el diseño es prácticamente idéntico al de una variante de combustión, de hecho, si no eres muy entendido no te darás cuenta de que es un vehículo cero emisiones. Y es que los detalles que lo evidencian son más bien sutiles, con la parrilla delantera siendo el más evidente porque está tapada, aunque como es de color negro y tiene dibujadas las lamas verticales, si te alejas un poco parece una parrilla corriente. En ella encontramos una pequeña ‘i’ con el relieve en azul, mismo color que acentúa ciertas zonas de la parte baja del coche sobre todo, para diferenciarlo de sus hermanos de combustión. Además, el alerón trasero o la ausencia de salidas de escape, así como los logotipos de BMW con un aro azul alrededor son otros detalles que nos indican que estamos ante el iX1 100% eléctrico.

Los detalles azules en las zonas inferiores de su carrocería evidencian su carácter eléctrico. BMW

Dentro de su habitáculo tenemos un interior en el que se respira la calidad de construcción, con la gran BMW Curved Display coronando el salpicadero. Se trata, en esencia, de dos pantallas unidas entre sí, una de 10,25 y otra de 10,7 pulgadas, que dan la sensación de ser una única superficie continua y curva. Bajo ellas encontramos una salida de aire central grande, unos posavasos y una curiosa área para cargar el Smartphone de manera inalámbrica. Decimos curiosa porque el móvil se coloca casi en vertical y, con el fin de que no salga disparado cuando el iX1 entregue toda su potencia eléctrica, BMW le ha colocado una especie de barra de sujeción como la que te bajan para sujetarte cuando te montas en las montañas rusas de los parques de atracciones. Diferente, pero que cumple con la función a la perfección. Entre los dos asientos tenemos una consola central flotante con los mandos para el volumen, la selección de marchas y el encendido; mientras que bajo estos hay un gran hueco de almacenaje.

La pantalla central curva preside el salpicadero, y la consola central flotante la zona baja. BMW

El espacio interior es bueno y la calidad de construcción excelente, con materiales Premium allá donde toques, desde los tiradores de las puertas a las rejillas que cubren los altavoces, pasando por la piel del volante, los asientos, los botones en aluminio o la madera de las molduras. Muy buenas terminaciones tanto delante como detrás.

El maletero tiene una capacidad de 490 litros frente a los 540 de un X1 gasolina. BMW

Sin embargo, el espacio en las plazas traseras no es tan abundante como cabría esperar, no es pequeño, pero quizá si algo más justo de lo que aparenta desde el exterior un vehículo de 4,5 metros de largo. En el maletero encontramos el suelo elevado, rasgo típico de los vehículos eléctricos por la disposición de sus baterías, por lo que la capacidad de carga se ve reducida desde los 540 litros que ofrece un X1 de gasolina o los 500 de un Mild-Hybrid, a los 490 que tiene este iX1. Eso sí, bajo el suelo tenemos un gran hueco donde guardar todos los cables de carga, de hecho, nosotros llevábamos todos los posibles y aún así cabían todos.

313 CV y 439 kilómetros de alcance eléctrico

Mecánicamente el iX1 recurre a dos motores eléctricos, uno por eje, lo que le confiere tracción total xDrive. La potencia combinada de estos dos es de 313 CV y 494 Nm de par motor. Con ello, el iX1 puede pasar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos. Por su parte, la batería tiene una capacidad de 66,5 kW, lo que se traduce en una autonomía eléctrica de hasta 439 kilómetros, según BMW. Sin embargo, en conducción real la cifra se aproxima más a los 350-370.

La calidad de construcción y de materiales de BMW en este iX1 es excelente. BMW

Y es que nosotros hemos probado este BMW iX1 de la misma manera que probamos todos los vehículos, conduciendo como lo haría una persona normal en su día a día, no buscando el consumo mínimo, ni yendo en verano a 40 grados sin el aire acondicionado; de la misma forma que no vamos buscando hacer un tramo de rally no circulando a velocidades que perjudiquen su autonomía porque no sean realistas. Las pruebas son en condiciones reales. Pues bien, nosotros hemos promediado un consumo de 18,1 kWh/100 km, una cifra nada mala si tenemos en cuenta que la marca cifra el oficial en 16,9 kWh/100 km. Y ya sabemos lo difícil que resulta acercase a veces a los números oficiales.

El iX1 arranca en 56.400 euros en nuestro país. BMW

Durante la conducción destacan varias cosas en este iX1. La primera de ellas es lo bien insonorizado que va, con un silencio en marcha muy notable y un relax que vuelve a sacar a relucir la buena construcción del mismo, porque en un coche eléctrico todo suena más precisamente por no tener el ruido de un motor de combustión camuflándolo todo. Es cierto que el modo en el que el coche frena de manera automática cuando te aproximas a una rotonda, tienes un coche delante, hay un stop o cualquier tipo de obstáculo, cuesta un poco al principio, pero en cuento te acostumbras es realmente cómodo modular cuánto quieres que frene únicamente usando el pedal del acelerador; si aprietas más sigue avanzando, si sueltas va frenando él solito. Además, si usas el modo ‘B’ del selector del cambio puedes realizar conducción ‘one pedal’, es decir, no tocarás el freno en ningún momento, solo levantas el pie del acelerador y el coche es capaz de frenar hasta detenerse. Muy cómodo, pero con cierto tiempo de adaptación al principio.

Mide 4,5 metros de largo y tiene dos motores eléctricos que entregan 313 CV. BMW

La entrega de potencia es progresiva y suave, pero si pones el modo Sport se convierte en algo bastante más violento. No le falta empuje al iX1 y resulta sorprendente la facilidad que tiene para acelerar a pesar de sus 2 toneladas de peso aproximadas. Eso si, si te pasas con esto tu autonomía descenderá rápido. La suspensión también es cómoda y filtra muy bien las imperfecciones de la carretera, aunque como en todo eléctrico, se nota pesado cuando pasas por encima de los resaltos, y aunque la suspensión hace un buen trabajo lidiando con ello, tiene que ir algo más dura y seca por todo el peso extra que lleva el coche.

Las plazas traseras, aunque no están mal, podrían tener algo más de espacio para las piernas. BMW

Después de un buen paseo y con él y de hacer varios recados durante la semana, llegó el turno de cargar su batería en una estación pública. Y aquí viene el problema; aunque ajeno a BMW, claro. Si no dispones de un cargador en casa, cargar los eléctricos en puntos públicos no sólo es un aburrimiento tremendo, sino que además no resulta tan barato. Es cierto que nosotros fuimos a uno de carga rápida y que el precio no era el mejor, pero no hay trampa ni cartón, este cargador está en la calle y habrá gente que pague estas cantidades a menudo; porque precisamente por ser rápido es por lo que quieres ir, para no perder tanto tiempo de tu vida en ello.

La máxima potencia a la que puede cargar el BMW iX1 es de 135 kW. BMW

El precio del kWh estaba a 0,69 euros en esta estación de carga rápida de 150 kW (aunque el iX1 carga a 135 kWh como máximo en corriente continua y casi todo el rato nos cargó a 120-125 kW), llegamos con un 45% de la batería y, tras 25 minutos mirando al techo en un aparcamiento, nos fuimos con un 86%. En esos 25 minutos el iX1 recargó 160 kilómetros de autonomía extra, y a nosotros nos costó la friolera de 20,12 euros. Hagan sus propios cálculos comparándolo con su versión diésel o gasolina.

Esta es la pantalla que te indica el proceso de carga del vehículo en el BMW iX1. BMW

Ahora bien, al menos ese tiempo de espera en el BMW iX1 se hace más ameno, porque tenemos masaje en los asientos delanteros, distintos modos de conducción que cambian el entorno y con el que nos podemos entretener un rato, multitud de aplicaciones en su sistema multimedia, algo que precisamente hace que sea muy complicado de utilizar y algo engorroso cuando quieres buscar algo concreto, etc. También puedes tener el aire acondicionado encendido durante la recarga, y el coche usará la energía procedente de la red para que funcione, y no la de la batería.

El sistema multimedia es tan amplio, con tantas funciones y apps, que resulta complicado de usar. BMW

El resumen de este iX1 no es otro que el de un producto de calidad excelente, como acostumbra la marca alemana, pero que en España sigue lejos de ser la realidad para la gran mayoría; ya sea por precio, por falta de infraestructura o por simple desconocimiento de la población. Lo que es un hecho es que de momento son las marcas las que más están empujando con ayudas a la compra, instalación de puntos de carga en casa y un gran producto. Ahora sólo falta ver si los que mandan e imponen, se ponen también las pilas.